Фонд Горчакова совместно с ИА REGNUM проводит кавказскую медиашколу

Москва, , 12:30 — REGNUM Международная молодежная медиашкола — успешный проект Фонда Горчакова и партнеров, объединяющий журналистов из разных стран. В качестве лекторов медиашколы «Махачкала 2019» выступят специалисты-кавказоведы, эксперты в сфере энергетической и транспортной безопасности, а также главные редакторы, корреспонденты печатных СМИ, ТВ и радио, SMM-специалисты и блогеры.

Уже подтвердили свое выступление на медиашколе:

Модест Колеров , главный редактор ИА REGNUM;

главный редактор Сергей Маркедонов , ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ в МГИМО;

ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ в МГИМО; Павел Иванкин , председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта;

председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта; Игорь Юшков , ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности;

ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности; Дмитрий Пучков (Гоблин), видеоблогер;

(Гоблин), видеоблогер; Юрий Строфилов , креативный директор SPbNews;

креативный директор SPbNews; Лика Туманян, директор радиостанции Армньюс FM.

В ходе мероприятия участники и эксперты обсудят существующие проблемы Кавказского региона и методы их освещения, пути противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Пройдут дискуссии о современном устройстве информационного пространства с точки зрения экспертов из разных стран. Спикеры проведут практические занятия по созданию своего медиа на онлайн-платформах, мастер-классы по использованию социальных сетей и технологий при создании собственного медиа.

Отдельным заданием для участников станет работа над собственным журналистским материалом по тематике медиашколы под руководством кураторов-практиков. Лучшие материалы будут опубликованы в ведущих СМИ региона.

Участниками школы могут стать студенты факультетов журналистики, журналисты, блогеры, редакторы СМИ и онлайн-порталов (18−30 лет), интересующиеся проблематикой Кавказского региона.

Информация о подаче заявок находится на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.