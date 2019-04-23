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Фонд Горчакова совместно с ИА REGNUM проводит кавказскую медиашколу

Политика

2–7 июня в Республике Дагестан состоится Международная молодежная медиашкола «Махачкала 2019» – совместный проект Фонда Горчакова, ассоциации «Русско-Балтийский медиацентр» и информационного агентства REGNUM

Москва, 23 апреля 2019, 12:30 — REGNUM  Международная молодежная медиашкола — успешный проект Фонда Горчакова и партнеров, объединяющий журналистов из разных стран. В качестве лекторов медиашколы «Махачкала 2019» выступят специалисты-кавказоведы, эксперты в сфере энергетической и транспортной безопасности, а также главные редакторы, корреспонденты печатных СМИ, ТВ и радио, SMM-специалисты и блогеры.

Уже подтвердили свое выступление на медиашколе:

  • Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM;
  • Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ в МГИМО;
  • Павел Иванкин,председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта;
  • Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности;
  • Дмитрий Пучков (Гоблин), видеоблогер;
  • Юрий Строфилов, креативный директор SPbNews;
  • Лика Туманян, директор радиостанции Армньюс FM.

В ходе мероприятия участники и эксперты обсудят существующие проблемы Кавказского региона и методы их освещения, пути противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Пройдут дискуссии о современном устройстве информационного пространства с точки зрения экспертов из разных стран. Спикеры проведут практические занятия по созданию своего медиа на онлайн-платформах, мастер-классы по использованию социальных сетей и технологий при создании собственного медиа.

Отдельным заданием для участников станет работа над собственным журналистским материалом по тематике медиашколы под руководством кураторов-практиков. Лучшие материалы будут опубликованы в ведущих СМИ региона.

Участниками школы могут стать студенты факультетов журналистики, журналисты, блогеры, редакторы СМИ и онлайн-порталов (18−30 лет), интересующиеся проблематикой Кавказского региона.

Информация о подаче заявок находится на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

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Жизнь ИА REGNUM
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