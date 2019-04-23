Фонд Горчакова совместно с ИА REGNUM проводит кавказскую медиашколу

Москва, 23 апреля 2019, 12:30 — REGNUM Международная молодежная медиашкола — успешный проект Фонда Горчакова и партнеров, объединяющий журналистов из разных стран. В качестве лекторов медиашколы «Махачкала 2019» выступят специалисты-кавказоведы, эксперты в сфере энергетической и транспортной безопасности, а также главные редакторы, корреспонденты печатных СМИ, ТВ и радио, SMM-специалисты и блогеры.
Уже подтвердили свое выступление на медиашколе:
- Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM;
- Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности ИМИ в МГИМО;
- Павел Иванкин,председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта;
- Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности;
- Дмитрий Пучков (Гоблин), видеоблогер;
- Юрий Строфилов, креативный директор SPbNews;
- Лика Туманян, директор радиостанции Армньюс FM.
В ходе мероприятия участники и эксперты обсудят существующие проблемы Кавказского региона и методы их освещения, пути противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Пройдут дискуссии о современном устройстве информационного пространства с точки зрения экспертов из разных стран. Спикеры проведут практические занятия по созданию своего медиа на онлайн-платформах, мастер-классы по использованию социальных сетей и технологий при создании собственного медиа.
Отдельным заданием для участников станет работа над собственным журналистским материалом по тематике медиашколы под руководством кураторов-практиков. Лучшие материалы будут опубликованы в ведущих СМИ региона.
Участниками школы могут стать студенты факультетов журналистики, журналисты, блогеры, редакторы СМИ и онлайн-порталов (18−30 лет), интересующиеся проблематикой Кавказского региона.
Информация о подаче заявок находится на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.