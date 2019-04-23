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В Циндао завершился военно-морской парад по случаю 70-летия ВМС Китая

Политика

Товарищ Си лично поприветствовал военные корабли 13 стран, прибывших на парад в порт Циндао

Циндао, Китай, 23 апреля 2019, 10:59 — REGNUM  В порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая завершился торжественный морской парад по случаю 70-й годовщины со дня основания ВМС НОАК, сообщает 23 апреля газета China Daily.

В параде приняли участие военные корабли 13 стран мира, включая Россию, Австралию, Бангладеш, Бруней, Индию, Японию, Южную Корею, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Он стал одним из элементом тореств по случаю 70-летия Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Во время парада председатель КНР и председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин в военном френче поприветствовал 18 военный кораблей из 13 стран мира, которые прибыли для участия в параде. Затем китайский эсминец «Синьнин» протрубил ответное приветствие председателю Си, который помахал в ответ рукой находившимся на борту морякам.

Напомним, что ВМС НОАК были образованы 23 апреля 1949 года, в настоящее время Китай располагает тремя флотами — флотом Северного моря, флотом Южного моря и флотом Восточного моря.

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Армия Китая
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