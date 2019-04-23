Барзани провел встречу со спикером иракского парламента

Эрбиль, Ирак, 23 апреля 2019, 10:55 — REGNUM Лидер Демократического союза Курдистана Масуд Барзани провел переговоры со спикером иракского парламента Мохаммедом аль-Хальбоуси, сообщает 23 апреля Kurdistan24.
«Стороны обсудили политическую ситуацию в стране, а также работу нового правительства Ирака», — говорится в заявлении на официальном сайте Барзани.
Курдский лидер, в свою очередь, отметил улучшение отношений между Эрбилем и Багдадом после недавнего конфликта из-за спорной провинции Киркук.
Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона. Данное решение резко осудили региональные державы, а также центральное правительство Ирака.
В результате конфликта шиитские ополченцы вытеснили курдские пешмерга из спорной провинции Киркук.
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