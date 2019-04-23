Обработано 99,9% протоколов: результат Зеленского — 73,23%

Киев, , 10:24 — REGNUM На Украине Центральная избирательная комиссия продолжает подводить итоги второго тура голосования на выборах президента страны. На утро 23 апреля обработано 99,9% протоколов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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Так, согласно полученным данным, 73,23% голосов граждане Украины отдали за шоумена Владимира Зеленского. Это свыше 13,5 млн человек. Он в три раза опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко. За нынешнего президента Украины проголосовали 24,45% избирателей, или немногим более 4,5 млн человек.

По данным ЦИК, явка избирателей во время голосования 21 апреля составила 61,37%. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

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Обогнать Зеленского в президентской гонке Порошенко всё-таки удалось, однако только в Львовской области, где глава государства набрал 62,28% голосов, а также на избирательных участках, организованных за рубежом, где будущее Украины действующему главе государства доверили 54,73% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй тур голосования на выборах президента Украины состоялся 21 апреля. Президент Украины Пётр Порошенко признал победу на выборах-2019 политика Владимира Зеленского и его команды и уже поздравил будущего руководителя страны. При этом Порошенко уходить из политики не собрается и уже заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах в 2024 году.