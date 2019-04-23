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Поиграем в президента? Соки из Украины будут выжимать теперь с улыбкой

Политика

Владимир Зеленский избран шестым президентом Украины

Поиграем в президента? Соки из Украины будут выжимать теперь с улыбкой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, 23 апреля 2019, 00:41 — REGNUM  Выиграть выборы Владимиру Зеленскому помогли три момента: он не Петр Порошенко, однажды он уже поиграл в президента и он казался адекватным, считает корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Насколько надоел жителям Украины Порошенко с его заезженными мантрами про Путина, настолько здравомыслящим выглядел Зеленский. Он не говорил вопиющих несуразностей, он осторожно обходил острые углы и программу предвыборную составил из общих лозунгов. Впрочем, хватило его не надолго: уже перед вторым туром он показал себя во всей красе, и когда обходить горячие темы уже не было никакой возможности, у Зеленского включался внутренний подсказчик, который удерживал его в известном тренде: Путин — враг, Бандера для кого-то герой, и это нормально.

Проблема для граждан Украины в том, что проявить свой талант в новой роли Зеленскому будет сложнее. Жизнь только пытается подражать искусству, на деле же будут сражаться реальные миллиардные долги с занятным киносюжетом. При таком раскладе куда выше вероятность, что из народа продолжат выжимать соки — только теперь не под мантры, а под ужимки.

Читайте статью Украина выбрала президента, который ей ничего не должен и другие публикации Сергея Гуркина.

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