Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM

Вопрос соблюдения охранного законодательства в отношении объектов из списка ЮНЕСКО, таких как Колтушская возвышенность, Колтушское шоссе и научный городок им. Павлова, может быть решен только после присвоения им статуса достопримечательного места. Об этом в ответе на запрос ИА REGNUM сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский.

Здание правительства и Законодательного собрания Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

Разработка проектной документации по отнесению Колтушского шоссе и Колтушской возвышенности к объекту культурного наследия федерального значения в статусе достопримечательного места началась по заказу Министерства культуры РФ в 2016 году, напомнил Евгений Чайковский.

«Начиная с 2017 года в комитет по культуре Ленинградской области стали поступать обращения граждан, собственников земельных участков, которые согласно разработанной проектной документации отнесены к территориям, не подлежащим застройке», — уточнил Чайковский в ответе на запрос агентства.

По словам чиновника, комитет уведомил собственников участков о выполнении требований пункта 172 руководства по выполнению Конвенции об охране объектов ЮНЕСКО. В нем комитет всемирного наследия призывает государства — стороны Конвенции сообщать о намерениях разрешить на территории, находящейся под охраной ЮНЕСКО, крупномасштабные строительные работы, которые могут оказать воздействие на ценность объекта.

Эти же обращения граждан комитет направил в департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры, который принимает решения о присвоении территориям охранного статуса достопримечательного места, а также об утверждении их границ и режимов использования.

Напомним, в рамках визита в Петербург консультативной миссии ЮНЕСКО 19−23 марта Евгений Чайковский сообщил, что генеральный план Колтушского поселения в Ленинградской области, принятие которого сделало возможным застройку территорий на границе объектов всемирного наследия, может быть опротестован, поскольку не был согласован с областным комитетом по культуре.

ИА REGNUMобратилось в комитет с запросом, планирует ли ведомство опротестовать этот документ в суде. Руководство комитета не дало прямого ответа на этот вопрос, сославшись на то, что вопрос придания охранного статуса землям объекта ЮНЕСКО зависит от Минкультуры.

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Добавим, что в июле 2018 года департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ направил обращение в адрес областного комитета по градостроительству и архитектуре, в котором говорится, что проект генплана содержит пункты, не соответствующие режимам охраны ряда территорий проектируемого достопримечательного места.

В частности, это застройка камовых холмов в деревне Токкари многоквартирными домами на границах с объектом ЮНЕСКО «Научный городок физиолога И. Павлова, среднеэтажная (вместо малоэтажной) застройка деревни Хязельки в районе развилки на Всеволожск и другие предложения разработчиков. В своем письме департамент призывал областных чиновников запретить любое строительство на территории будущего достопримечательного места, а также не выдавать разрешения на строительство в этих границах.

Тем не менее генплан Колтушского поселения был утвержден, а земли на границах охранных зон в нем попали под малоэтажную застройку. По мнению руководства фонда «Сохранения культурного и природного наследия «Колтуши», это угрожает не только уничтожением объектов всемирного наследия, но и противоречит действующему законодательству РФ, поскольку постройки преградят доступ к Токкаревским озерам.

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