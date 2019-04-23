Эстония заключила договор на закупку топлива для самолетов НАТО

Таллин, , 09:12 — REGNUM Центр оборонных инвестиций Эстонии заключил договор на поставку топлива для самолетов союзников по Североатлантическому альянсу, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что контракт был заключен с эстонской компанией Helmcoil на сумму в €40 млн. Большая часть этой суммы пойдет на закупку топлива для истребителей.

Напомним, ранее сообщалось, что порядка двадцати кораблей ВМС стран НАТО, Швеции и Финляндии прибудут в Балтийское море для участия в учениях Baltic Protector, которые состоятся летом 2019 года.

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