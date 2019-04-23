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В результате налетов ВВС Турции в Ираке опустели 250 деревень

Политика

Анкара борется с курдскими повстанцами, а достается мирным жителям

В результате налетов ВВС Турции в Ираке опустели 250 деревень
F-16 ВВС Турции

Багдад, 23 апреля 2019, 08:20 — REGNUM  В результате столкновений вооруженных сил Турции с повстанцами из Рабочей партии Курдистана в иракской провинции Дохук эвакуировали жителей 250 деревень, сообщает 23 апреля Kurdistan.ru.

Регулярные бомбардировки ВВС сил Турции территорий Ирака вынудили местных жителей покинуть свои дома и стать беженцами. Граждане призывают власти страны повлиять на Анкару.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. Повстанцы имеют укрытия на территории соседнего Ирака, откуда совершают набеги на территорию страны.

На протяжении свыше 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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