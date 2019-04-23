«Время перемен» ЕР в Хабаровском крае: ОНФ открестился, Генсовет поддержал

Хабаровск, , 06:55 — REGNUM Движение «Время перемен», организованное группой единороссов Хабаровского края под руководством ректора ТОГУ Сергея Иванченко, получила «благословение» от секретаря Генерального Совета «ЕР» Андрея Турчака, который заявил о поддержке неравнодушных людей. Хабаровские «фронтовики» (ОНФ), которые судя по всему не ожидали поддержки вольнодумства, поторопились и открестились от нового движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Единая Россия» в Хабаровском крае раскололась: Так больше жить невозможно!

Группа единороссов — хабаровчан, лидером которой стал ректор ТОГУ, заявила о создании нового движения внутри партии. Движение назвали «Время перемен», его лозунгом стал призыв «Так больше жить невозможно!». В своём обращении к жителям края единороссы — «раскольники» сообщили, в том числе, что их поддерживают многие общественные движения, включая ОНФ.

Пока общественность пыталась переварить внезапно случившийся раскол в стане «Единой России», с официальным заявлением выступил региональный штаб ОНФ.

«Заявления неких активистов о том, что одним из учредителей общественного движения «Время перемен» в Хабаровском крае является Общероссийский народный фронт, не соответствует действительности. Все решения принимаются на заседании регионального штаба ОНФ, таких решений штаб не принимал», — говорится в официальном релизе ОНФ.

Однако прошло всего несколько дней и движение «Время перемен» официально поддержал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Я внимательно ознакомился с обращением представителей общественного движения «Время перемен». Мы всегда будем поддерживать неравнодушных и активных людей, которых беспокоит судьба родного края. За каждым из участников движения стоят реальные дела, поддержка земляков, яркие инициативы и понимание проблем, которые волнуют людей», — заявил секретарь Генсовета ЕР.

Турчак также сообщил, что партия поддерживает запрос жителей региона на обновление власти. Он подчеркнул, что в сентябре 2019 года, когда в крае пройдёт масштабная выборная кампания, в том числе и в региональный парламент, очень важно, какая команда пойдёт на выборы.

«На сегодняшнем заседании президиума Генерального совета принято решение сформировать оргкомитет предварительного голосования на базе движения «Время перемен», а также продлить срок приёма заявок на участие в голосовании до 12 мая», сказал Андрей Турчак.

Читайте также: «Единая Россия» рискует растерять всех сторонников в Хабаровском крае

Что происходит в рядах «Единой России» в Хабаровском крае? Партия в регионе находится не в лучшей форме и не в лучшем положении, что показали выборы губернатора в сентябре 2018 года, а до этого ЕР терпела одно поражение за другим. Возможно, создавая новое движение, которое заявляет о необходимости перемен, партия пытается улучшить свой имидж?

«Вряд ли таким образом можно улучшить имидж. Первый вопрос, который возникает в связи с возникновением этого движения так называемых «раскольников»: совсем недавно единороссы Хабаровского края единодушно выбрали лидера регионального отделения. Им вновь стал спикер Законодательной думы края Сергей Луговской. Подчеркну: все были единодушны, в том числе и те, кто сегодня заявляет о необходимости перемен. С чего вдруг? Только что проявляли полное взаимопонимание и согласие, а тут, вдруг кричат о необходимости изменений? Думаю, «Время перемен» — просто какая-то конъюнктурная игра, не более того. Что это даст ЕР в Хабаровском крае? Ничего хорошего. Во-первых, народ со стороны видит только то, что он видит: разборки внутри ЕР. Это плохо. Во-вторых, сдвижение сроков праймериз, внутрипартийного голосования, это тоже плохо: у потенциальных кандидатов не остаётся времени на проведение агитации перед праймериз, до окончания приёма заявлений никто этим заниматься не станет. Соответственно, это отразится и на подготовке к выборам в Законодательную думу в сентябре. Возможно, у кого-то есть иное мнение, но на мой взгляд, ничего хорошего ЕР в Хабаровском крае от этой ситуации не получит. По моим данным, многие люди, которые готовы были идти на выборы от ЕР, сейчас склоняются к мысли идти самовыдвиженцами», — прокомментировал ситуацию политтехнолог Константин Скрипников.

Как сообщало ИА REGNUM, группа видных единороссов в Хабаровском крае, лидером которой стал ректор ТОГУ Сергей Иванченко, в которую вошли также проректор краевого Института повышения квалификации Иван Джуляк, главный врач медицинского центра «Вивея» Наталья Болоняева, гендиректор Краевого молодежного центра соцвоспитания Кирилл Клименко и председатель Хабаровского реготделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, заявили о создании общественного движения «Время перемен». В своём обращении к общественности они заявили о том, что дальше жить так, как живёт сейчас партия в регионе, невозможно, выступили против внутрипартийных склок и дрязг, призвали работать ради интересов населения. Поверит ли «новым единороссам» народ — пока большой вопрос.