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Facebook наняла главным советником юриста из госдепа США

Политика

Ньюстед заменит на посту главного советника Колина Стретча, который покинул Facebook в июле 2018 года

Менло-Парк, США, 23 апреля 2019, 03:33 — REGNUM  Компания Facebook приняла на должность главного советника Дженнифер Ньюстед, которая работала юристом в госдепартаменте США, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Ньюстед заменит на посту главного советника Колина Стретча, который покинул Facebook в июле 2018 года. Также компания назначила Джона Пинетта на должность вице-президента по связям с общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Facebook оказалась в центре очередного скандала, связанного с личными данными пользователей соцсети. Сообщалось, что компания «непреднамеренно» собрала пароли и контактные данные около 1,5 млн пользователей.

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