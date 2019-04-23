Facebook наняла главным советником юриста из госдепа США

Менло-Парк, США, , 03:33 — REGNUM Компания Facebook приняла на должность главного советника Дженнифер Ньюстед, которая работала юристом в госдепартаменте США, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Ньюстед заменит на посту главного советника Колина Стретча, который покинул Facebook в июле 2018 года. Также компания назначила Джона Пинетта на должность вице-президента по связям с общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Facebook оказалась в центре очередного скандала, связанного с личными данными пользователей соцсети. Сообщалось, что компания «непреднамеренно» собрала пароли и контактные данные около 1,5 млн пользователей.