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Трамп собрался посетить Букингемский дворец

Политика

О решении Трампа будет объявлено в ближайшее время

Вашингтон, 23 апреля 2019, 03:12 — REGNUM  Официальный визит в Великобританию собирается нанести американский президент Дональд Трамп в июне 2019 г., передает Sky News.

Уточняется, что глава США собирается побывать в Букингемском дворце. О решении Трампа будет объявлено в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II 13 июля 2018 г. Перед этим глава США провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Терзой Мэй.

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Внешняя политика США
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