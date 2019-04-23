Трамп собрался посетить Букингемский дворец

Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Официальный визит в Великобританию собирается нанести американский президент Дональд Трамп в июне 2019 г., передает Sky News.

Уточняется, что глава США собирается побывать в Букингемском дворце. О решении Трампа будет объявлено в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II 13 июля 2018 г. Перед этим глава США провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Терзой Мэй.

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