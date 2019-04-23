Пхеньян подтвердил приезд Ким Чен Ына в Россию

Пхеньян, , 02:03 — REGNUM Северокорейский лидер Ким Чен Ын действительно приедет в Россию с визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство отмечает, что в ходе своего визита Ким Чен Ын проведет переговоры с российским президентом. При этом агентство не называет место и дату встречи двух лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что встреча лидеров России и КНДР состоится 25 апреля во Владивостоке. Переговоры будут проходить в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Также отмечается, что 26 апреля Ким Чен Ын посетит во Владивостоке культурные мероприятия и достопримечательности города, а также места, которые посещал его отец Ким Чен Ир во время своего визита во Владивосток.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали дату и место встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына