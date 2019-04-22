Госдеп США пообещал $10 млн за информацию о финансировании «Хезболлы»

Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Государственный департамент США объявил награду в $10 млн за «информацию, которая может помешать финансированию» ливанского движения «Хезболла», 22 апреля передает агентство Reuters.

Соединенные Штаты и Израиль считают шиитское движение «Хезболла» террористической организацией.

«Хезболла» ведет войну в Сирии на стороне правительства Башара Асада и как политическая партия представлена в парламенте Ливана.

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