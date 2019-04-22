В КНР завершается подготовка к Форуму «Пояса и пути»

Пекин, , 20:33 — REGNUM В КНР опубликован доклад, посвященный прогрессу, вкладу и перспективам реализации инициативы «Пояса и пути», подготовленный канцелярией Руководящей группы по содействию этому проекту. Документ был распространен в канун открывающегося 25 апреля в Пекине второго Форума высокого уровня стран — участниц «Пояса и пути», участие в котором примут многие главы государств и правительств различных стран мира, сообщает 22 апреля Синьхуа.

Отвечая на зарубежную критику проекта, авторы доклада особо подчеркивают, что «Пояс и путь» не является геополитическим или военным альянсом вроде «китайского клуба». Он нацелен на мирное экономическое сотрудничество и развитие, которое способствует инфраструктурному строительству и развитию промышленного и сельскохозяйственного производства и расширению гуманитарных обменов на всем протяжении маршрута этого проекта.

Отмечается, что «Пояс и путь» по мере реализации и присоединения к нему все новых и новых стран встречает растущее понимание и поддержку в мировом сообществе. «Инициатива «Пояс и путь» не разделяет страны по идеологиям, не стремится к игре с нулевой суммой, и в ней могут участвовать все желающие этого страны», — говорится в документе.