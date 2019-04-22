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Путин и Лукашенко обсудили по телефону «вопросы развития сотрудничества»

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии

Москва, 22 апреля 2019, 17:23 — REGNUM  Президент России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днём 22 апреля провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы главы государств обсудили «текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества». Подробностей о содержании разговора в пресс-релизе не приводится.

Очередное обострение отношений с Москвой было инициировано Александром Лукашенко в начале апреля. Поводом для этого послужило недовольство Минска ограничениями поставок в Россию продукции с белорусских предприятий из-за случаев нелегального реэкспорта продукции третьих стран.

В Минске сообщили о планах закрыть на ремонт несколько участков нефтепровода «Дружба», через который осуществляется транспортировка российской нефти. Позднее в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals и решении приостановить по этой причине экспорт белорусских нефтепродуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль: Путин и Лукашенко не обсуждали тему качества российской нефти

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