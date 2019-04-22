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Назарбаева пригласили посетить форум «Один пояс, один путь»

Политика

22 апреля бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял посла КНР в республике Чжана Сяо

Назарбаева пригласили посетить форум «Один пояс, один путь»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 22 апреля 2019, 15:38 — REGNUM  Председатель Китая Си Цзиньпин пригласил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на форум «Один пояс, один путь». Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе первого президента республики.

22 апреля Назарбаев принял посла КНР в Казахстане Чжана Сяо. На встрече бывший президент республики поздравил народ Китая с 70-летием образования Китайской Народной Республики.

Дипломат, в свою очередь, отметил эффективность сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и новой экономической программы Казахстана «Нурлы жол».

Как сообщало ИА REGNUM, 25−27 апреля в Пекине состоится второй международный форум «Один пояс, один путь», на который приглашены главы 37 государств. В рамках мероприятия состоится 12 пленарных заседаний.

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«Один пояс — один путь» Китая
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