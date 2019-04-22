В Молдавии проголосовали за Зеленского на выборах президента Украины

Кишинёв, , 15:30 — REGNUM На двух участках, открытых в Молдавии на выборах президента Украины, проголосовали всего 610 человек. Как сообщили в ЦИК, из числа проголосовавших в Молдавии 71,31% отдали голоса за Владимира Зеленского, передает ИА REGNUM.

Участки на выборах президента Украины были открыты в посольстве Украины в Кишиневе и в консульстве в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

В Молдавии, отметим, проживает около 80 тыс украинских граждан, более 90% из них — в Приднестровье, где на этих выборов не было открыто избирательных участков.

В целом, отметим, на зарубежных участках более половины избирателей (около 55%) проголосовали за Петра Порошенко. По итогам же общего подсчета голосов на выборах победил Владимир Зеленский, набравший более 73% голосов.

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