Понедельник, 22 Апреля 2019 года
15:31:55 МСК

В Молдавии проголосовали за Зеленского на выборах президента Украины

Политика

На участки в Молдавии пришли всего 610 человек

Кишинёв, 22 апреля 2019, 15:30 — REGNUM  На двух участках, открытых в Молдавии на выборах президента Украины, проголосовали всего 610 человек. Как сообщили в ЦИК, из числа проголосовавших в Молдавии 71,31% отдали голоса за Владимира Зеленского, передает ИА REGNUM.

Участки на выборах президента Украины были открыты в посольстве Украины в Кишиневе и в консульстве в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

В Молдавии, отметим, проживает около 80 тыс украинских граждан, более 90% из них — в Приднестровье, где на этих выборов не было открыто избирательных участков.

В целом, отметим, на зарубежных участках более половины избирателей (около 55%) проголосовали за Петра Порошенко. По итогам же общего подсчета голосов на выборах победил Владимир Зеленский, набравший более 73% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Молдавии Додон пожелал Зеленскому «новых побед» и предложил встречу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить