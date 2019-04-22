Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Кризис в партийной системе России может довести до выплеска националистических настроений, если власти не задействуют тренд на социальную справедливость. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Ионин на экспертных слушаниях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению парламентария, есть «жёсткий» и «мягкий» варианты развития событий.

«Жёсткий сценарий — это к тому, что всё перейдёт в бурный протест и закончится национализмом. Может, это не видно, но национализм очень глубоко сидит в людях как форма протеста против того, что происходит, и какой-то выход», — считает Ионин.

Депутат привёл в пример свои недавние «посиделки» с избирателями, когда «продегустировавшие» самогон главы ТСЖ перешли на некорректные выражения.

В «мягком» варианте власть задействует тему социальной справедливости.

«Это может быть новая партия — социалистическая или социал-демократическая. Башням Кремля стоит подумать, чтобы этот проект был», — считает депутат.

И либерал может «дорасти» до социалистических убеждений, а коммунист — отказаться от утопичности своих идей и стать социалистам, добавил парламентарий.

«Это пазл, из которого можно слепить большое количество сторонников и дать то самое обновление», — подытожил депутат.

Напомним, ранее политолог Анатолий Гагарин заявил, что социал-демократическая идея вновь становится актуальной для России. Тема социальной справедливости очень созвучна нашей ментальности, считает эксперт.

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