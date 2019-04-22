О вбросах, угрозах и подкупах на выборах президента Украины — правозащитник

Москва, , 14:51 — REGNUM Значительное число избирателей Украины были проигнорированы и исключены из избирательного процесса. Об этом 22 апреля, как передаёт корреспондент ИА REGNUM заявил на пресс-конференции член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, комментируя итоги второго тура выборов президента Украины.

«Что касается дня голосования, мы, безусловно, отмечали серьёзную проблему, что значительное число избирателей были проигнорированы и исключены из избирательного процесса, — сказал Брод. — На территории РФ, Донецкой и Луганской областей не было избирательных участков. Кроме того, проигнорирован вопрос о приглашении наблюдателей из Российской Федерации. В конце концов МИД РФ просто выступило с заявлением, что оно не рискнёт направлять граждан РФ на Украину на выборы в качестве наблюдателей, потому что никто не гарантирует им безопасность».

По словам Брода, предварительные данные о нарушениях, по данным правоохранительных органов Украины, таковы: незаконная агитация — не менее 118 обращений, фотографирование бюллетеней — не менее 49, подкуп избирателей — не менее восьми, вынос бюллетеней — не менее двух, угроза физической расправы — не менее двух, повреждение бюллетеня — не менее 11 фактов.

«Оформлялись административные протоколы, возбуждались уголовные дела, — сказал правозащитник. — Прежде всего в центре скандалов оказался Владимир Зеленский, который продемонстрировал на камеру свой бюллетень, что является нарушением закона о тайне голосования. И кандидат был оштрафован. Одна из гражданских организаций «Опора» сообщала, что на 2% избирательных участков избиратели демонстрировали заполненные бюллетени. В интернете активно распространялись фотографии с испорченными бюллетенями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель уже поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. По её словам, Германия продолжит поддерживать Украину и её право на суверенитет и территориальную целостность.

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