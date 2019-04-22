Таллин, , 14:31 — REGNUM Британские военные, дислоцированные в Эстонии, на случай «российской агрессии» совместно с местным Институтом исторической памяти 23 апреля проведут уборку в заброшенном здании Батарейной тюрьмы.

«Солдаты из боевой группы королевских гусаров, расположенной в Тапа, произведут в Батарейной крепости различные работы, чтобы обеспечить техническую безопасность, очистить помещения и округу, а также сделать комплекс более доступным для будущих посетителей», — передаёт слова пресс-секретаря подразделения издание postimees.ee.

«Союзники Эстонии вносят вклад в сохранение архитектурной жемчужины и реализацию первого этапа создания Международного музея памяти жертв коммунизма. Это часть эстоно-британского сотрудничества, которое имеет долгую историю. Мы очень благодарны военным и послу Соединенного Королевства за помощь,» — заявил руководитель по общественным связям и сотрудничеству Института исторической памяти Сергей Метлев.

15 мая в здании бывшей тюрьмы на 1200 квадратных метрах откроется выставка на тему «Коммунизм — это тюрьма». Чем более явным для населения становится несостоятельность современного руководства страны, тем более необходимым для власти является запугивание народа «российской угрозой» и ложью о прошлом Эстонии в составе Советского Союза.

Батарейная крепость в Таллине была построена в 1840 году и представляла из себя комплекс казарм для солдат гарнизона города. В независимой Эстонии в 1920 году она была переоборудована в тюрьму. В таком же статусе она продолжала пребывать в годы германской оккупации. По некоторым данным, лучшие друзья эстонской независимости, в числе прочих, умертвили там около тысячи французских евреев. После войны тюрьма продолжала функционировать как в СССР, так и в независимой Эстонии до 2002 года.