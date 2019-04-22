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Идея социал-демократии вновь стала перспективной в России — политолог

Политика

Спустя сто лет. Неужели и проблемы всё те же?

Екатеринбург, 22 апреля 2019, 14:04 — REGNUM  Социал-демократические воззрения вновь становятся актуальными в России. Об этом заявил политолог Анатолий Гагарин на экспертных слушаниях в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Беседуя с представителями с разного рода левых движений, можно констатировать, что идея социал-демократии для нашего политического процесса оказывается вполне жизнеспособной и очень перспективной», — сказал Гагарин.

Левые идеи, призывающие к социальной справедливости, могут объединить разные политические группы, уверен эксперт.

«Мне очень понравился тезис, что объединение партий возможно на теме социальной справедливости. Это фундаментальная тема, которая присуща не мировому процессу в целом, а именно нашей ментальности, когда у нас существует известное противоречие между законом и справедливостью», — считает политолог.

Напомним, 70% опрошенных «Левада-центром» жителей России положительно оценили историческую роль Иосифа Сталина. Такие результаты говорят о запросе народа на социальную справедливость, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

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