На Украине Зеленский празднует победу, в Грузии — беспорядки: Радио REGNUM

Москва, 22 апреля 2019, 14:00 — REGNUM
- На Украине обработка протоколов подходит к концу;
- Дания намерена бороться с киберугрозами;
- Остров Русский готовят к встрече глав России и Северной Кореи;
- Полицейские пострадали при столкновениях в Грузии;
- Совфед заинтересовался гидроузлом в Нижегородской области.
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