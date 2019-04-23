Японский журналист сравнил русский алкоголизм с японским и ужаснул всех

Токио, , 04:11 — REGNUM Центральная японская газета «Асахи симбун» разместила статью с пространными рассуждениями о русских и алкоголе. Какие стереотипы давлеют в японском сознании, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Водка — единственное развлечение русских, заявляет автор статьи Митикака Хаттори, а раз так, то и развал СССР был вызван горбачевским сухим законом, выводит автор. Выглядит слишком просто, но в подтверждение своей «революционной» теории японский автор приводит мощную фактуру — мол, недаром первый президент новой России не скрывал свое пристрастие к питию и стал ярким персонажем различных видеороликов, где весьма специфически блистал.

Заманив читателя на поле собственной логики, Хаттори проводит эффектный прием: русские-то, оказываются, пьют меньше японцев. Оказывается, у них нет такой обусловленной современной культурой обязательности частого употребления алкоголя. Выпивка после работы стала для японских белых воротничков чуть ли не частью трудовой деятельности, без которой можно превратиться в белую ворону, потеряв реноме в глазах сослуживцах: женам-то не нравится. Японцы даже придумали для таких специальный термин: «кёсайка» — «муж, боящийся жены». А вот русский способ, предполагающий употребление по поводу и ударно, представляет для решивших познакомиться с ним японцев немалую опасность. Почему?

Читайте статью «Хорошо сидим!» Зачем русские пьют водку — чтобы согреться или поговорить? и другие публикации Анатолии Кошкина.