Рухани и Имран Хан обсудили улучшение отношений между Ираном и Пакистаном

Тегеран, , 11:28 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан и президент Ирана Хасан Рухани обсудили развитие двусторонних связей между государствами, сообщает 22 апреля Al Arabia.

Переговоры прошли в дворце Саадабад в Иране. Стороны обменялись мнениями относительно ситуации в регионе, а также пути укрепления двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан впервые посетил Иран с официальным визитом, поездка проходит на фоне террористического акта, совершенного в провинции Белуджистан: 18 апреля неизвестные напали на автобус и убили 14 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек