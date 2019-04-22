Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Минск, , 10:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства. Как сообщается на официальном сайте президента страны, белорусский лидер также пожелал новому президенту Украины «крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа».

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Лукашенко выразил убеждение, что совместные усилия позволят не только сохранить на долгое время, но и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества. Глава Белоруссии также уверен, что деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

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«Подтверждаю, Белоруссия всегда была и останется для Украины предсказуемым партнёром, надёжным соседом и добрым другом», — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур голосования на президентских выборах. По итогам обработки почти 96% бюллетеней, абсолютное лидерство принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому. Он набирает 73,14% голосов избирателей. Действующему президенту Украину Петру Порошенко удалось заручиться поддержкой 24,52% избирателей.