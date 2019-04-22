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Иванка Трамп посетила Кот-д’Ивуар

Политика

Визит нацелен на расширение экономических прав и возможностей женщин

Ямусукро, 22 апреля 2019, 08:50 — REGNUM  Первая дочь и советник президента США Иванка Трамп после посещения фермы по выращиванию какао на юго-востоке Кот-д'Ивуара пообещала поддержать инициативы по поощрению женщин в бизнесе. Визит состоялся в рамках африканского турне Трамп. Ранее она посетила Эфиопию, передает информационное агентство Reuters.

На форуме по расширению экономических прав и возможностей женщин, прошедшем в Абиджане 17 апреля, Иванка Трамп рассказала о «существенных барьерах» для женщин. Около 70% владелиц бизнесов страдают от отсутствия доступа к капиталу, и лишь 15% женщин по всей Африке являются землевладелицами.

Во время посещения какао-фермы в Адзопе Трамп заявила о предоставлении производительницам какао помощи в размере двух миллионов долларов США. Средства выделит Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с Всемирным фондом какао (World Cocoa Foundation).

Кот-д'Ивуар производит более трети какао во всем мире.

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