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Президент Южной Кореи прибыл с официальным визитом в Казахстан

Политика

В рамках визита состоится казахстанско-корейский бизнес-форум

Астана, 22 апреля 2019, 08:27 — REGNUM  С официальным визитом в Нур-Султан прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Планируется, что во время визита глава Южной Кореи встретится с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, в рамках визита состоится казахстанско-корейский бизнес-форум.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан запланирован 21−23 апреля. Кроме того, 24 апреля республику посетит президент Венгрии Виктор Орбан.

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Политическая жизнь Казахстана
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