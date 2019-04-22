Президент Южной Кореи прибыл с официальным визитом в Казахстан

Астана, , 08:27 — REGNUM С официальным визитом в Нур-Султан прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Планируется, что во время визита глава Южной Кореи встретится с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и действующим главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, в рамках визита состоится казахстанско-корейский бизнес-форум.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан запланирован 21−23 апреля. Кроме того, 24 апреля республику посетит президент Венгрии Виктор Орбан.

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