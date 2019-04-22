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Нападение боевиков в Мали: 12 военных погибли

Политика

Ситуация остается напряженной

Бамако, 22 апреля 2019, 08:05 — REGNUM  В результате нападения неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт в Мали погибли 12 солдат, сообщает 22 апреля Al Jazeera.

«Террористы вышли из леса, они передвигались на пикапах и мотоциклах. По новым данным погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе командир поста», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, ситуация в Мали продолжает оставаться напряженный, вооруженные силы страны, а также иностранные миротворцы пытаются прекратить тлеющий конфликт.

Ранее, 21 апреля неизвестные боевики совершили нападение на миротворческие силы, в результате чего погиб один гражданин Египта, четверо получили ранения различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Колонна миссии ООН в Мали подверглась нападению боевиков

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