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Савченко назвала виновных в плохих отношениях Киева и Москвы

Политика

Парламентарий довольна проигрышем Порошенко

Киев, 22 апреля 2019, 05:33 — REGNUM  Отношения России и Украины испортили «безмозглые политики». Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Савченко выразила сожаление тем, что в отношениях с Москвой «разгорелись проблемы», которые теперь требуют урегулирования. Она добавила, что обстановку стали расшатывать «безмозглые политики, жадные к власти», которые совершенно не думали ни о народе, ни о ситуации в мире.

Депутат выразила уверенность в том, что «последнее прощай» Петру Порошенко, проигравшему на выборах Владимиру Зеленскому, скажут новые политические силы, которые войдут в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерении Савченко, которую недавно освободили из заключения, участвовать в осенних парламентских выборах на Украине вместе со своими сторонниками.

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Отношения Украины и России
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