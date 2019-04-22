Кургинян объяснил Ковтуну, почему он ближе к шакалам, чем к волкам

Москва, , 04:50 — REGNUM Почему украинский эксперт Вячеслав Ковтун ближе к шакалам, нежели к волкам, объяснил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

«Украинский эксперт» и завсегдатай всех российских ток-шоу Вячеслав Ковтун, который из раза в раз выступал на передачах с позиции защиты режима Петра Порошенко на Украине, поспешил назвать проигрыш Порошенко «торжеством демократии» на Украине.

Он обвинил российскую общественность в боязни честных выборов, сравнивая ее с волками, воющими на Луну, как только слышит об «успехах» демократии на Украине. Сравнение с волками вызвало интерес у Кургиняна, который поспешил спросить собравшихся, слышал ли кто-нибудь, кроме него, как в на самом деле волки воют на Луну.

«Я понимаю, что этот господин не слышал, — отметил Кургинян, обращая внимание на Ковтуна, поднявшего руку, — потому что, если бы он услышал, он бы спрятался под трибуну. Это очень страшная вещь, милейший. А вы лаете, как шакал. Поэтому ясно, волк, когда воет, да еще на Луну, а он это делает специально, это значит, что он вышел на серьезное действие, поэтому ни дай бог вам услышать, как кто-нибудь завоет, как волки на Луну», — поставил на место украинского гостя Кургинян.

Напомним, что Вячеслав Ковтун уже давно является раздражающим фактором на российских ток-шоу ввиду его искренней уверенности, что ему дозволено на российском телевидении говорить всё, что ему вздумается, без каких-либо рамок, за что неоднократно был бит физически.

Порой его высказывания выходят за все рамки допустимого. Так, в ноябре 2018 года он поспешил назвать войну гитлеровской Германии против СССР «общеевропейским крестовым походом против большевизма».

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В начале апреля 2019 года он решил словесно напасть на Кургиняна, назвав его выступления «кривляниями», а самого политолога «лузером», который «всё продул», за что был на волосок от физического воздействия со стороны эксперта. Спасло его только участие телеведущего, который уговорил Кургиняна не бить Ковтуна.

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