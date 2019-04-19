Самый богатый депутат Якутии заработал 980,5 млн рублей

Якутск, , 12:21 — REGNUM Депутаты Якутии отчитались о своих доходах в 2018 году. Больше всех заработал индивидуальный предприниматель Руслан Федотов. Помимо огромного дохода он задекларировал целый автопарк дорогих иномарок, несколько катеров и десятки объектов недвижимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В декларации Руслана Федотова указан доход в 980,5 млн рублей. Избранный в сентябре прошлого года депутат зарабатывает поставкой сельхозтехники и запчастей к ней. В собственности народного избранника 19 земельных участков, три жилых дома (самый большой — 146 кв.м.), 13 нежилых зданий, три объекта незавершённого строительства и одно сооружение водного транспорта. Помимо этого депутат задекларировал шесть автомобилей УАЗ, три внедорожника Toyota Hiace, два Toyota Land Cruiser, джип Lexus RX350, иномарки Hyundai Mega Truck, KIA Bongo III, Nissan Diesel Condor, Hyundai Gold, Nissan Atlas, а также четыре катера и две надувных лодки.

Второе и третье места по уровню доходов с большим отрывом от лидера заняли генеральный директор АО холдинговая компания «Илин» Виктор Фёдоров и предприниматель Гаврил Парахин, доходы которых за 2018 год составили 73 и 43 млн рублей соответственно. В сравнении с 2017 годом, заработок Виктора Фёдорова снизился на 31 млн рублей. В собственности у депутата по-прежнему числятся три квартиры площадью 85,6, 137,4 и 184,9 квадратных метров, жилой дом в 216 квадратов, три гаража, один из которых 260 кв. м, машино-место, проходная, баня и офисное помещение. Зато автопарк народного избранника стал больше: к Toyota Land Cruiser 76, BMW X5, двум УАЗам, катеру, мотолодке и прицепу добавились Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz GLE 400. На заработавшую в прошлом году 5,5 млн рублей супругу по-прежнему записаны две квартиры в России и одна (площадью 230 квадратных метров) — в Испании.

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Гаврил Парахин увеличил свой доход на 5,5 млн рублей. Ему принадлежит нежилое помещение, автомобиль Scania и полуприцеп SCHMITZ, а также доли четырёх земельных участков, магазина, торгового центра и гаража. В безвозмездном пользовании депутата находится жилой дом в 202,9 квадратных метра.

Самое сильное падение уровня дохода произошло у председателя Совета директоров ООО «Арктик капитал» Ивана Андреева. Его заработок упал с 41 млн рублей в 2017 году до 5 млн в 2018-ом. Депутат задекларировал только дачу, которая находится в совместной собственности с женой. Заработавшая 300 тыс. супруга народного избранника также владеет земельным участком и двумя квартирами в 81 и 150 квадратных метров.

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Большие доходы показали избранные в прошлом году депутатами генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик (21,2 млн) и исполнительный директор ОАО «ЯТЭК» Александр Смирнов (20,5 млн). В собственности у Слоика три земельных участка, жилой дом, квартира, гараж, резиновая лодка и самолёт. Его задекларировавшая 14 млн рублей дохода жена имеет две квартиры, два гаража, автомобили Mercedes-Benz и Smart Fortwo.

Александр Смирнов задекларировал пять земельных участков, три жилых дома (65, 134 и 244 кв.м.), две квартиры, нежилое помещение, гараж в 418 квадратных метров, Тoyota Harrier, три моторных лодки и два прицепа.

Заработавший в 2017 году 19,1 млн рублей генеральный директор ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов показал доход за 2018 год в 15,7 млн рублей. Он задекларировал четыре земельных участка, пять жилых домов, четыре квартиры, бокс, два строения и два гаража, но автомобиля, судя по поданным в налоговую документам, ни у него, ни у жены нет.

На 8,7 млн рублей упали доходы гендиректора ОАО Производственное объединение «Якутцемент» Алиша Забид оглы Мамедова, он показал заработок в 11,1 млн. В собственности у него нежилое помещение, квартира и автомобиль УАЗ, а на жену записаны два земельных участка и жилой дом в 792 квадратных метра.

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Интересная ситуация депутата и спортсмена Виктора Лебедева, назначенного в марте 2019 года исполнительным директором «Саханефтегазсбыта». В 2018 году он заработал 2 млн рублей, его жена — 10,1 млн. На неё записан жилой дом в 454,6 квадратных метров, на депутата — две квартиры, нежилое помещение, вертолёт и автомобили Тoyota Land Cruiser 200, Lexus LX570 и Mercedes-Benz.

Спикер Госсобрания республики Пётр Гоголев показал доход в 4,3 млн рублей. В собственности у него три земельных участка, квартира, гараж, три объекта незавершённого строительства, два помещения и здание.

Самый большой заработок среди руководства законодательного органа республики показал председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павел Петров — 16 млн рублей. В его декларации указаны два земельных участка, жилой дом, две квартиры, две Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Viano. Второе место у экс-спикера Ил Тумэн, первого зампредседателя Госсобрания Якутии Александра Жиркова, заработавшего 13,6 млн рублей — на 7,7 млн рублей больше, чем в 2017 году. Он владеет совместно с супругой двумя жилыми домами площадью 34,8 и 16 квадратных метров. В собственности у бывшего спикера также указаны доли в двух квартирах размером более 100 квадратных метров, а также автомобиль Toyota Land Cruiser, моторная лодка и прицеп.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ТОП-3 самых богатых депутатов Якутии выглядел так: Виктор Фёдоров, директор ООО «Олёкминское грузовое автотранспортное предприятие» Сергей Краснов и председатель Совета директоров ООО «Арктик капитал» Иван Андреев. Самыми бедными оказались Владимир Фёдоров, Михаил Ягнышев и Алина Винокурова, заработавшие менее полумиллиона рублей.

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