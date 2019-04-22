Протестный скандал в Татарии: что предложил депутат-единорос?

Казань, , 04:19 — REGNUM Точку в споре вокруг скандальной инициативы депутата-единороса Ильдара Шамилова, предлагающего одновременно и смягчить законодательство о проведении собраний, митингов, пикетов и шествий, и ввести новый запрет, поставят 22 апреля 2019 года на сессии Госсовета Татарии. Вопрос включён в основную повестку, но профильный комитет уже рекомендовал поправки к отклонению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат Ильдар Шамилов (фракция «Единая Россия») еще осенью 2018 года озвучивал свои намерения внести законопроект, меняющий некоторые нормы действующего законодательства о проведении публичных акций. В феврале 2019 года предложение обрело форму законодательной инициативы о внесении изменений в закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан». Последний был принят Госсоветом Татарии в конце декабря 2012 года. В этом же законе появилось и упоминание о гайд-парках — специальных местах, которые определены «для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера». Тогда же было введено ограничение, вводящее перечень мест, где запрещается проведение публичных мероприятий. Так, в Татарии в числе прочего запрещено митинговать и пикетировать ближе, чем в 50 метрах от зданий органов государственной власти, прокуратуры, консульств, учреждений образования, здравоохранения, и культовых сооружений.

Депутат Шамилов предложил сократить допустимое расстояние для публичных акций от зданий, что занимают органы местного самоуправления и органы госвласти, до десяти метров вместо действующих 50 метров. Но при этом для жилых домов он предложил ввести запрет о протестах ближе чем 25 метров. Помимо этого, автор законопроекта предложил сделать более прозрачным порядок согласования — предоставить возможность подавать уведомления о проведении публичных мероприятий в электронном виде через сайт госуслуг или многофункциональный центр, а сведениях о полученных уведомлениях обязать органы власти публиковать в открытом режиме. Последнее он обосновал тем, что зачастую заявителям отказывают в предоставлении площадки, ссылаясь на то, что она уже занята другим мероприятием.

Свою инициативу автор базирует на позиции Конституционного суда республики, ранее рассмотревшего две жалобы и вынесшего решение о возможности введения республиканским законодателем дифференцированного подхода «к регулированию порядка проведения отдельных форм публичных мероприятий, в том числе при определении мест, в которых проведение таких мероприятий запрещается».

Норма в случае принятия могла вступить в силу спустя десять дней после её официального опубликования.

Проект вызвал недовольство представителей власти и ряда коллег депутата, которое было озвучено на заседании профильного комитета по законности и правопорядку 12 апреля. На нём прозвучало, что действующие запреты защищают жителей от «массовых беспорядков», а при снятие ограничений к государственным зданиям выйдут «деструктивные элементы».

Напомним, 22 апреля пройдёт очередная сессия Госсовета Татарии, в основную повестку которой включены 24 вопроса, в том числе отчёт правительства региона о работе в 2018 году и отчет главы региона Рустама Минниханова о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в прошлом году.