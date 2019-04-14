Депутатские миллионы, реестр для пивоваров: неделя Татарии

Анастасия Степанова, , 11:08 — REGNUM

На неделе Татария попрощалась с человеком, о котором говорили, что если бы не он рядом с первым главой республики Минтимером Шаймиевым, то «республика была бы сегодня другой». Василий Лихачев, выросший из регионального политика в федерального, умер на 68-м году жизни после продолжительной болезни. Хотя на панихиде и не было первых лиц Татарии, от депутатов и политиков прозвучало много тёплых слов в адрес Лихачева — того, кто «заложил тот фундамент, который делает Татарстан сегодня одним из лидеров РФ». Его называли «интернационалистом с большой буквы», а время, когда ему пришлось работать, «непростым». Именно Лихачев был одним из разработчиков декларации о государственном суверенитете республики, её конституции и первого договора о разграничении полномочий между Россией и Татарией.

Завершилась неделя первыми «ласточками» в декларационной кампании 2018 года. Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Один из сенаторов Татарии за год стал богаче в 3,6 раза, а второй, наоборот, беднее почти на полмиллиона рублей. А из деклараций некоторых депутатов от Татарии исчезли высокие доходы несовершеннолетних детей, продемонстрированные по итогам 2017 года. Или дети вдруг перестали получать доход, или вышли за пределы отчётности, отметив совершеннолетие.

Сфера экономики была насыщена событиями. Федеральные власти передали в ведение Татарии акции зеленодольских судостроительных предприятий, химической сфере Менделеевска прочат смену собственников основного актива — завод по производству удобрений «Аммоний» может выкупить «Лукойл». В качестве возможного владельца также называют и компанию «Еврохим».

В Казани прошёл форум по энергоэффективности, на котором обсудили ветроэнергетику, развитие рынка газомоторного топлива. На форуме замминистра энергетики России Антон Инюцын отметил, что «говоря об энергосбережении и энергоэффективности, мы все прекрасно понимаем, что, достигая результата, затрагиваются и вопросы экологии». Рустам Минниханов предложил разработать специальную программу для эффективного расходования тепловой и электроэнергии в бюджетной сфере и принять программу «по использованию газомоторного топлива для сферы агропромышленного комплекса, в части пассажирских перевозок и по городскому транспорту, который занят в сфере строительства и ЖКХ, — чтобы вся система работала». Инюцин же сообщил, что для поддержки инвесторов в области развития заправочной сети правительством принято решение о субсидировании строительства заправочных станций.

Делегация Татарии побывала в ОАЭ, где у главы республики состоялась рабочая встреча с министром развития инфраструктуры ОАЭ Абдуллой бин Мохаммедом Бинхаиф Аль Нуайми и членом правящей семьи эмирата Дубай шейхом Ахмедом бен Дальмуком Аль-Мактумом, владеющим группой компаний, фокусирующейся на развитии инфраструктуры, энергетических проектов и торговле сырьевыми товарами.

Тем временем в Нижнекамске прошёл международный инвестиционный форум «Это то, сэр!», в котором приняли участие порядка 1 тыс. человек, в том числе из-за рубежа, а также из регионов России. До его начала казанские СМИ со ссылкой на главу города, принимающего мероприятие, — Айдара Метшина — сообщили, что на полях форума планируется подписание множества соглашений, общая сумма инвестиций по ним составит 2,4 млрд рублей.

В Казани также состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и ПАО «Татнефть». Подписи поставили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Товарооборот между Татарией и Алтайским краем на сегодня достигает 2,5 млрд рублей, но, по мнению Рустама Минниханова, есть все возможности для наращивания данного показателя.

А глава Новосибирской области Андрей Травников стал почётным гостем другого экономического мероприятия, прошедшего в Казани, — Российского венчурного форума. В ходе встречи с новосибирским губернатором обсуждались вопросы проведения в Новосибирске в июне 2019 года федерального Сабантуя.

Зампредседателя российского правительства Дмитрий Козак во время визита в Казань побывал на производственной площадке «ТАНЕКО», где в 2019 году будет введена в эксплуатацию вторая установка по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-6, что позволит увеличить мощности по переработке нефти до более чем 15 млн тонн в год. Основной целью визита Козака стало участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия со дня основания Камского комплекса автомобильных заводов.

Не обошлось на неделе и без назначений — новым начальником УВД Казани стал Александр Мищихин. Между тем сыну прокурора Татарии Илдуса Нафикова Ильнуру прочат пост казанского природоохранного прокурора.

Республиканские депутаты не поддержали смягчение закона о митингах — поправки депутата-единороса Ильдара Шамилова профильный комитет Госсовета РТ рекомендовал к отклонению. Шамилов предлагал уточнить процедуру подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, дав возможность делать это электронно, а также предоставив возможность отслеживать подобные уведомления на официальном сайте местных властей. Депутат также предложил сократить с действующих 50 метров до 10 метров расстояние от зданий, занимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, где запрещено проводить публичные мероприятия. Оставил он ограничение только для зданий прокуратуры, консульств, образовательных, медицинских организаций и культовых сооружений. Участники заседания отметили, что предлагаемые меры не обеспечат должной защиты прав и свобод граждан, а потому могут повлечь их нарушения. Чиновники и парламентарии заявили, что действующий закон «защищает народ» от «массовых беспорядков», а если снять ограничения, то к государственным зданиям выйдут «деструктивные элементы».

Тем временем в казанском поселке Дербышки недовольны доработанным генпланом — жители устроили сход, протестуя против прохождения магистрали по двум лесам и садам. Протестная активность растёт.

Чем ближе выборы в Госсовет Татарии, тем активнее потенциальные участники. Дошло до того, что некоторые депутаты заимствуют приёмы украинских политиков о вызове на «словесные дуэли» своих оппонентов. Подобный шаг в республике уже окрестили «дуэлью на мётлах», потому как в своём видеоответе оппонент предложил вместо дебатов провести субботник, и попыткой «оживить старый труп интереса к выборам». Между тем в Татарии, по данным политологов, продолжилось снижение рейтинга единороссов, а это значит, что мандатов может хватить не всем их представителям, на сегодня у этой партии в Госсовете 93 из 100 мест.

Депутат Госдумы от Татарии Ильдар Гильмутдинов предложил вместо лицензирования ввести обязательный реестр для производителей пива, без которого варить продукцию будет нельзя. Эксперты заявили, что «это будет серьезнейший удар по малым пивоварам», которые на сегодня не учитываются. Если проект обретёт статус закона, то счётчики системы ЕГАИС потребуются всем, кто разливает 50 тыс. декалитров пива. Действующая сегодня планка — 300 тысяч. Тем, кто производит менее 50 тыс. декалитров, счётчики ставить будет необязательно, а вот проверять и включать в реестр их также будут. Нарушителям будут грозят многомиллионные штрафы и даже лишение свободы, уже сейчас инициативу сравнивают с «первыми шагами по очистке пивного рынка».

Шокирующее событие произошло в Казани — группа подростков в возрасте 15−16 лет повалила на землю и избила 17-летнего студента техникума, который был госпитализирован с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга. По ситуации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью»). Пострадавший выписан из больницы, а участникам избиения меру наказания определят компетентные органы.

«Парень из простой семьи с берегов Волги»: команда Шаймиева

На прошлой неделе Татария попрощалась с человеком, о котором говорили, что, если бы не он рядом с первым главой республики Минтимером Шаймиевым, то «республика была бы сегодня другой». Василий Лихачев, выросший из регионального политика в федерального, умер на 68-м году жизни после продолжительной болезни.

«Председатель Государственного Совета первого созыва, известный общественный деятель, политик и дипломат Василий Лихачев скончался сегодня на 68-м году жизни. Василий Лихачев возглавил парламент республики в 1995 году, самый непростой период политической истории республики. Это было время реализации Договора РФ и РТ о разграничении предметов ведения и взаимного делегирования полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, решительных шагов по реформированию экономики», — отмечалось на официальном сайте Госсовета Татарии в день его смерти.

Хотя на панихиде и не было первых лиц Татарии, от депутатов и политиков прозвучало много тёплых слов в адрес Лихачева — того, кто «заложил тот фундамент, который делает Татарстан сегодня одним из лидеров РФ». Его называли «интернационалистом с большой буквы», а время, когда ему пришлось работать, «непростым».

"Про Василия Николаевича можно с полным основанием говорить, что он был одним из ярких политиков федерального масштаба, безусловно, он много сделал для Татарстана. Наверное, если бы не он, не та команда, которая была рядом с первым президентом Минтимером Шаймиевым, республика была бы сегодня другой. Они заложили тот фундамент, который сегодня делает Татарстан одним из лидеров РФ», — отметил сенатор от Татарии Олег Морозов.

Глава полпредства республики в РФ Равиль Ахметшин на панихиде отметил, что Лихачев был «интернационалистом с большой буквы».

Память о Лихачеве планируется увековечить, решается вопрос, в какой форме это сделать.

Для справки:

Василий Лихачев родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде, но большую часть жизни проработал в Казани, где в 1975 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В 1988 — 1990 годах работал заведующим государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС, в 1990 — 1991 годах — председатель Комитета конституционного надзора РТ.

В 1991—1998 годах Лихачев являлся вице-президентом республики, председателем Госсовета РТ первого созыва и зампредседателя Совета Федерации РФ. С 1998 по 2003 годы он работал постоянным представителем России в Европейском сообществе в Брюсселе.

С 2010 года Лихачев являлся замминистра юстиции РФ, избирался депутатом Госдумы, а с 3 марта 2016 года указом главы государства был включён в состав ЦИК, где координировал проведение выборов за рубежом, взаимодействие ЦИК России с МИД России, Россотрудничеством, пограничными службами, Ростуризмом. 13 сентября 2018 года подал в отставку, и 22 сентября он был освобождён от обязанностей члена ЦИК.

Бедные и богатые: сенаторы и депутаты Госдумы Татарии

Завершилась неделя первыми «ласточками» в декларационной кампании 2018 года. Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о своих доходах. Один из сенаторов Татарии за год стал богаче в 3,6 раза, а второй, наоборот, беднее почти на 0,5 млн рублей. А из деклараций некоторых депутатов от Татарии исчезли высокие доходы несовершеннолетних детей, продемонстрированные по итогам 2017 года. Или дети вдруг перестали получать доход, или вышли за пределы отчётности, отметив совершеннолетие.

Сенатор от Госсовета Татарии Ильдус Ахметзянов ухудшил свои показатели по доходам относительно 2017 года — до 4,921 млн рублей с 5,499 млн рублей, а доход его второй половины и вовсе стал номинальным — 32,16 рубля. Ахметзянов ранее был республиканским депутатом, экс-главой Чистопольского района.

Его коллега Олег Морозов, представляющий исполнительный орган власти региона, в прошлом году существенно улучшил своё материальное положение относительно 2017 года — с 6,8 до 24,5 млн рублей, но в декларации нет данных, связан ли рост доходов с реализацией какого-либо имущества, и в составе собственности сенатора особых изменений не произошло, — разве что дом стал побольше, да вместо двух небольших участков появился один большой.

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Для справки: средняя заработная плата в Татарии за 2018 год составляла 39,53 тыс. рублей.

Среди депутатов Госдумы, представляющих Татарию, самый большой доход задекларировал Айрат Хайруллин («Единая Россия») — 158,8 млн рублей против 168,42 млн рублей в 2017 году. Меньше всех за 2018 год заработал единоросс Борис Менделевич — 1,009 млн рублей, который занял освободившиеся место Александра Сидякина, назначенного руководителем администрации главы Башкирии. Менделевич вступил в свои полномочия в конце ноября 2018 года.

На втором месте по уровню доходов единоросс Ирек Богуславский — 16,51 млн рублей против 47,556 млн рублей годом ранее. При этом в этот раз из декларации исчезли данные по ребёнку депутата, что в 2017 году заработал почти 25 млн рублей.

Тройку лидеров замкнула единоросс, супруга «рулевого» КамАЗа Альфия Когогина, заработавшая 11,469 млн рублей против 30,205 млн рублей в 2017 году.

Читайте подробнее о доходах остальных депутатов от Татарии

Акценты экономики

Сфера экономики была насыщена событиями.

На уходящей неделе Росимущество сообщило, что выполнило указ президента РФ от 24 августа 2018 года № 497 «О некоторых вопросах развития судостроительной отрасли» и передало Татарии 4 434 486 акций АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и 3 811 594 акции АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

«Акционерные общества «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» и «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» являются одними из крупнейших судостроительных предприятий России. АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» специализируется на создании проектов кораблей, судов и катеров, способных выполнять задачи охраны экономических, заповедных, промысловых зон, перевозки пассажиров, сухих грузов и нефтепродуктов, а также различных судов для путешествий и отдыха на воде. АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького» имеет развитое машиностроительное производство, располагающее литейным, кузнечным, термическим, гальваническим, сварочным и механообрабатывающим цехами. Это позволяет предприятию самостоятельно производить широкую номенклатуру изделий судового машиностроения, широкий спектр оборудования для нефтегазодобывающей отрасли», — отмечалось в сообщении ведомства.

Теперь доля правительства в заводе выросла до 36,9%. В обмен на акции власти региона пообещали инвестировать в предприятия в общей сложности 450 млн рублей, также обещано не передавать их в частные руки как минимум пять лет.

В химической сфере Менделеевска — интрига. Смену собственников прочат основному активу города — заводу по производству удобрений «Аммоний».

"На татарстанский «Аммоний», находящийся в предбанкротном состоянии, появился неожиданный претендент — ЛУКОЙЛ, — написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. — Нефтекомпания готова предложить около $1 млрд, как и другой претендент, «Еврохим». Для ЛУКОЙЛа «Аммоний» может стать первым активом по выпуску минудобрений, хотя ранее он рассматривал строительство собственных мощностей. Как будет проходить сделка, через банкротство или оздоровление «Аммония», определится к лету».

На неделе в столице Татарии состоялся форум по энергоэффективности, на котором обсудили ветроэнергетику, развитие рынка газомоторного топлива. На форуме присутствовал замминистра энергетики России Антон Инюцын. Рустам Минниханов рассказал, что регион по показателю энергоемкости ВРП занимает 22-ю позицию. Антон Инюцин в ходе встречи отметил, что, «говоря об энергосбережении и энергоэффективности, мы все прекрасно понимаем, что, достигая результата, затрагиваются и вопросы экологии». В своём выступлении он также сфокусировал внимание в том числе на развитии газомоторного топлива, которое имеет хороший экологический и экономический эффект.

«Для поддержки инвесторов в области развития заправочной сети правительством принято решение о субсидировании строительства заправочных станций. В январе мы предложили регионам дать свои заявки на софинансирование проектов по строительству газовых заправок. И уже сейчас мы имеем заявки на текущий год на более чем 180 объектов с общим объемом заявленных инвестиций более чем 20 млрд. рублей», — отметил заместитель министра энергетики России.

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В завершение заседания Рустам Минниханов предложил разработать специальную программу для эффективного расходования тепловой и электроэнергии в бюджетной сфере и принять программу «по использованию газомоторного топлива для сферы агропромышленного комплекса, в части пассажирских перевозок и по городскому транспорту, который занят в сфере строительства и ЖКХ, — чтобы вся система работала».

После заседания состоялось подписание соглашения об информационном обмене в сфере развития возобновляемых источников энергии между министерством промышленности и торговли Татарии и ПАО «Энел Россия».

Тем временем в Нижнекамске прошёл международный инвестиционный форум «Это то, сэр!», в котором приняли участие порядка 1 тыс. человек, в том числе из-за рубежа, а также из регионов России.

Напомним, в России на сегодня создано 100 ТОСЭР, из них пять — в Татарии.

Первый вице-премьер Татарии Рустам Нигматуллин на мероприятии отметил, что сегодня территории опережающего социально-экономического развития являются важным механизмом привлечения инвестиций в экономику не только моногородов, но и регионов в целом.

До начала форума казанские СМИ со ссылкой на главу города, принимающего мероприятие, Айдара Метшина, сообщили, что на полях форума планируется подписание множества соглашений, общая сумма инвестиций по ним составит 2,4 млрд рублей. Подробности не сообщались.

Также в Казани состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Алтайского края и ПАО «Татнефть». Подписи поставили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Товарооборот между Татарией и Алтайским краем на сегодня достигает 2,5 млрд рублей.

«Алтайский край имеет огромный потенциал для развития. Есть мощный агропромышленный комплекс, реализуется много уникальных проектов. Наши регионы дополняют друг друга. Татарстан поставляет грузовые и легковые автомобили, автобусы, дорожную технику, каучуки, полиэтилен, шины, товары народного потребления. Алтайский край славится сельскохозяйственной продукцией: мука, гречневая крупа, сыр, разные лечебные средства. Также мы покупаем шины и трансформаторы. Есть уникальные предприятия — поставщики «КАМАЗа», — отметил Минниханов.

А глава Новосибирской области Андрей Травников стал почётным гостем другого экономического мероприятия, прошедшего в Казани, — Российского венчурного форума. В ходе встречи с новосибирским губернатором обсуждались также вопросы проведения в Новосибирске в июне 2019 года федерального Сабантуя, который глава Татарии намерен посетить летом.

Это не все высокопоставленные гости региона, что побывали в нём в прошедшие семь дней. Зампредседателя российского правительства Дмитрий Козак во время визита в Казань посетил производственную площадку «ТАНЕКО», где в 2019 году будет введена в эксплуатацию вторая установка по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-6, что позволит увеличить мощности по переработке нефти более чем до 15 млн тонн в год. Новым словом в нефтепереработке станет также опытно-промышленная установка гидроконверсии гудрона мощностью 50 тысяч тонн в год, запуск которой запланирован на 2020 год.

Основной целью визита Козака стало участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия со дня основания Камского комплекса автомобильных заводов.

«Сегодня Набережные Челны и градообразующее предприятие готово к проведению праздника. Это превосходит все мои ожидания. Работают новые современные заводы по выпуску двигателей, коробок передач. Последние 5 лет «КАМАЗ» в тесном сотрудничестве с государством энергично работал над решением этих задач. Запускаются новые мощности. Так, в мае планируется торжественное открытие завода по производству кабин. Думаю, что 40-тысячному коллективу завода есть чем гордиться», — отметил Дмитрий Козак в ходе общения с представителями СМИ.

Не только гости посещали Татарию, но и сама республиканская делегация побывала за пределами региона. В частности, в ОАЭ, где у главы республики состоялась рабочая встреча с министром развития инфраструктуры ОАЭ Абдуллой бин Мохаммедом Бинхаиф Аль Нуайми и членом правящей семьи эмирата Дубай шейхом Ахмедом бен Дальмуком Аль-Мактумом, владеющим группой компаний, фокусирующейся на развитии инфраструктуры, энергетических проектов и торговле сырьевыми товарами. Рустам Минниханов пригласил представителей власти и бизнеса ОАЭ на Казаньсаммит.

Назначения в силовых структурах

Не обошлось на неделе и без назначений — новым начальником УВД Казани стал Александр Мищихин. 8 апреля его представили подчинённым.

«Александр Васильевич свой профессиональный путь начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска, возглавлял полицию Менделеевска и Лениногорска. Опытный сотрудник, который достаточное время проработал в системе органов внутренних дел. Уверен, что под его руководством казанский гарнизон полиции справится с поставленными задачами на высоком и достойном уровне», — отметил глава МВД региона Артем Хохорин.

Справка: Александр Мищихин родился в Елабуге в мае 1978 года. В ОВД с 1995 года. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции, затем Казанский юридический институт МВД России. Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска Елабужского ГРОВД МВД РТ, оперуполномоченным группы по борьбе с экономическими преступлениями Менделеевского ОВД МВД РТ, преподавателем кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Елабужской специальной средней школы милиции МВД России, заместителем начальника отдела МВД РФ по Менделеевскому району, начальником отдела МВД России по Лениногорскому району. Более года занимал должность заместителя начальника — начальника полиции управления МВД России по Казани

Награжден государственными и ведомственными наградами: медалями «За отличие в службе» 3,2,1 степени, «200 лет МВД России», «За доблесть в службе», нагрудными знаками: «За верность долгу», «За отличную службу в МВД по РТ», «Почетный сотрудник МВД по РТ».

Между тем казанские СМИ прогнозируют ещё одно назначение в силовых структурах Сыну прокурора Татарии Илдуса Нафикова Ильнуру прочат пост Казанского природоохранного прокурора.

«Исполняющий обязанности казанского природоохранного прокурора Ильнур Илдусович Нафиков вскоре может избавиться от приставки «и. о.». Сына прокурора Татарстана выдвинули на замещение этой вакантной должности, документы для согласования кандидатуры уже ушли в Москву», — пишет издание «Реальное время» со ссылкой на собственные источники.

Протестный закон: поправки не прошли

Республиканские депутаты не поддержали смягчение закона о митингах — поправки депутата-единороса Ильдара Шамилова профильный комитет Госсовета РТ рекомендовал к отклонению. Шамилов предлагал уточнить процедуру подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, дав возможность делать это электронно, а также предоставив возможность отслеживать подобные уведомления на официальном сайте местных властей. Депутат также предложил сократить с действующих 50 метров до 10 метров расстояние от зданий, занимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, где запрещено проводить публичные мероприятия, оставив ограничение только для зданий прокуратуры, консульств, образовательных, медицинских организаций и культовых сооружений.

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Проект изменений в закон «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан» обсудили на заседании комитета по законности и правопорядку.

Участники заседания отметили, что предлагаемое сокращение расстояния до 10 метров от зданий, занимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, снизит эффективность охраны общественной безопасности и правопорядка, не обеспечит должной защиты прав и свобод граждан, а потому может повлечь их нарушения.

«Проблема не в том, что власть не видит и не слышит. Все власть прекрасно видит и слышит. Другое дело, что власть не всегда делает то, что народ ждет», — цитирует «Коммерсантъ» депутата Сергея Рачкова, признавшего, что «собрать толпу можно»: «Но где гарантии, что организаторы втемную не будут использовать и не начнутся какие-то провокации и кровопролития?»

Глава «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин уточнил, что действующий закон «защищает народ» от «массовых беспорядков», а начальник управления организации охраны общественного порядка МВД по РТ Рустам Ибрагимов заявил об «активизации публичной активности» в республике и что если снять ограничения, то это «позволит деструктивным элементам» собираться у зданий государственных органов.

Решение по законопроекту примут на сессии Госсовета 22 апреля.

Тем временем в казанском посёлке Дербышки зреет протест — жители выступили против возведения дороги через поселок по генплану Казани. На сход вышло около сотни местных жителей. Это случилось после того, как в публичном доступе появилась доработанная версия Генплана. Жители протестуют против прохождения магистрали по двум лесам и садам.

Предвыборная гонка и «видеодуэли»

Чем ближе выборы в Госсовет Татарии, тем активнее потенциальные участники. Дошло до того, что некоторые депутаты заимствуют приёмы украинских политиков о вызове на «словесные дуэли» своих оппонентов.

Действующий депутат Госсовета, коммунист Артём Прокофьев записал своего рода видеопародию на выступление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и пригласил коллег-единороссов провести дебаты «с настоящей оппозицией»:

"Вы хотите провести дебаты до 15 мая между собой и не приглашая другие партии? Хватит заниматься самолюбованием, самообманом и тренироваться на кошках. Приглашаю вас провести дебаты с нами, настоящей оппозицией».

Официально фракция «Единой России», членов которой в Госсовете более 90 из сотни депутатов, ничего не ответила коллеге, но видеоответ сделал депутат Казгордумы Сергей Черепанов, который, впрочем, не сообщил, идёт ли он на выборы этой осенью или просто решил вступиться за коллег по партии.

«Мы открыты к диалогу и дебатам, но считаем важным тратить больше времени на наказы избирателей, а не на демагогию», — написал Черепанов на своей странице, а в самом видеоответе добавил, что его коллега из республиканского парламента выбрал «очень странную форму для общения с нами — форму украинских политиков, которые довели свою страну до ручки», и сравнил оппозиционных депутатов с «мамкиными революционерами», предложив вместо дебатов встретиться на субботнике.

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Казанские СМИ окрестили это явление «дуэлью на мётлах» и попыткой оживить «старый труп интереса к выборам».

"В общем, депутат-коммунист промахнулся, ещё даже не выйдя к барьеру — а всё из-за слабого знакомства с дуэльными кодексами. Там ведь право выбора оружия предоставляется тому, кого вызвали. Ну и вот: вместо предложенных политических дебатов — метлу вам, гражданин бретёр, в руки!» — пишет издание Ideal.Реалии.

Между тем в Татарии, по данным политологов, продолжилось снижение рейтинга единороссов, а это значит, что мандатов может хватить не всем их представителям.

«Количество членов «Единой России» в целом уменьшится. Если сейчас у партии 93 человека из 100, такой процент в нынешней ситуации она сохранить не сможет», — цитирует политолога Андрея Большакова издание «Коммерсантъ».

В свою очередь замсекретаря единороссов Татарии Римма Ратникова в комментариях изданию заявила, что «не видит предпосылок к снижению представительства «Единой России».

Напомним, выборы в Госсовет пройдут осенью 2019 года.

Пивной реестр

Депутат Госдумы от Татарии Ильдар Гильмутдинов выступил с законодательной инициативой заменить лицензирование производства пива обязательным реестром, без которого варить продукцию будет нельзя. Среди нововведений — обязательность счётчиков для всех, кто производит свыше 50 тыс. декалитров в год, вместо 300 тысяч, как прописано в законе сейчас. Для тех же, кто варит менее этого объёма, разрешат счётчики системы ЕГАИС не ставить, но от включения в реестр и проверок их это не избавит. Курировать реестр будет Росалкогольрегулирование.

«При этом требования для включения в список, согласно 45-страничному законопроекту, сходны с теми, что предъявляются к производителям крепкого алкоголя для получения лицензии, которая для производства и продажи пива не требуется. Использовать основные технологические мощности для производства пива, сидра или медовухи без включения в реестр будет запрещено. Наказание — уголовное, крупный штраф в размере 2−3 млн рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за три года. Либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок», — рассказывает о предлагаемом нововведении издание «Бизнес-онлайн».

В комментариях порталу эксперты заявили, что «это будет серьезнейший удар по малым пивоварам», которые на сегодня не учитываются.

Председатель пивной ассоциации Татарии Ринат Акчурин в комментариях изданию, наоборот, отметил, что речь о централизации работы, и «введение этой меры — лишь первый шаг к очищению рынка, который позволит уменьшить долю серой, неучтенной продукции на 10−20%».

В свою очередь член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин заявил иронично, что «законопроект написан так, что всех пивоваров надо расстрелять, потом сжечь и развеять пепел по ветру».

Закон, если будет принят, должен вступить в силу с 1 января 2020 года. На сегодня он находится на согласовании в правительстве России.

Избиение подростка

7 PublicDomainPictures Кулак

Шокирующее событие произошло в Казани — группа подростков в возрасте 15−16 лет повалила на землю и избила 17-летнего студента техникума, который был госпитализирован с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга. Поводом стала словесная ссора.

Видеозапись избиения появилась в соцсетях. На ней один из подростков падает на землю, а двое начинают его бить руками и ногами, позднее к ним присоединились еще несколько человек. На видео не видно, чтобы пострадавший вставал, но видно, что нападавшие убежали после избиения. После того, как о данной истории написали СМИ, правоохранительные органы организовали доследственную проверку, закончившуюся возбуждением уголовного дела по ч.2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью»).

Позднее стало известно, что происшествие случилось возле дома на Вагапова, 15, недалеко от территории 174 и 171 школ. В прокуратуре уточнили, что минимум двое нападавших — совершеннолетние, на сегодня установлены личности семерых — самых активных участников избиения.

«Информация о госпитализации с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга 17-летнего подростка поступила из медицинского учреждения города. Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, опросили очевидцев и свидетелей, зафиксировали следы и изъяли записи уличных видеокамер, которые сняли все происходящее», — цитирует пресс-службу МВД по РТ издание «Бизнес-онлайн».

Пострадавший выписан из больницы, а участникам избиения меру наказания определят компетентные органы.

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Рустам Минниханов на совещании 13 апреля потребовал взять на особый контроль ситуацию с произошедшим 5 апреля в Казани избиением подростка и принять самые жесткие меры к тому, чтобы впредь не допускать подобных инцидентов.

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