Кургинян: Иллюзии, что Зеленский — надежда Украины рухнут очень быстро

Москва, , 04:02 — REGNUM Если в российской элите есть иллюзии, что Владимир Зленский на посту президента Украины сможет уйти от антироссийского курса, то эти надежды мгновенно рухнут, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, ожидать какого-то кардинального изменения курса Украины от Зеленского — крайне наивно, поскольку у него нет ни геополитических приоритетов, ни реальной возможности воплотить в жизнь его предвыборные обещания по борьбе с коррупцией и так далее.

«От этого человека можно ожидать каких-то эффектных действий, которые невозможны. Он должен всех подсадить в тюрьму, все должны ахнуть… но у него нет даже тех людей, которые должны сажать. Соответственно, он будет пытаться каким-то образом удержаться на плаву… Я об этом говорил и повторяю — это какой-нибудь досрочный роспуск Рады», — полагает эксперт.

По его глубокому убеждению, если есть в рядах российской элиты какая-то вера в том, что Зеленский — это надежда украинского народа, то они очень быстро рухнут немедленно.

«Что произошло-то? Вот есть некий курс. Водитель ведет неким курсом машину: «Ох плохой водитель!» А курс-то тот же, едем не туда! «Нет, он просто не так ведет, давайте сядет другой и поедет в ту же сторону». Ну ясно же, что курс гибельный!», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что после обработки 52% протоколов второго тура президентских выборов на Украине, который состоялся 21 апреля, комик Владимир Зеленский опережает пока еще действующего президента Петра Порошенко с огромным отрывом. Зеленский набирает 73,04% голосов.

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