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Порошенко заявил о готовности покинуть пост главы государства

Политика

Глава Украины Пётр Порошенко после выборов не уйдет из политики

Порошенко заявил о готовности покинуть пост главы государства
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 21 апреля 2019, 20:48 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко, который на данный момент является действующим главой государства, прокомментировал результаты экзитпола на выборах президента.

По его словам, он в ближайшее время не уйдет из политики, хотя покинет пост главы государства.

Трансляцию выступления Порошенко в Киеве вел телеканал «112 Украина».

Напомним, данные всеукраинского экзитпола, проведенного по заказу ТСН, свидетельствуют о том, что во втором туре выборов президента Украины 21 апреля за Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, а за действующего главу государства Петра Порошенко — 27,3%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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