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Экзитпол: Зеленский — 72,7%, Порошенко — 27,3%

Политика

Экзитпол проводился исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала «1+1»

Киев, 21 апреля 2019, 20:25 — REGNUM  Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко — 27,3%.

Об этом свидетельствуют обнародованные в 20:00 данные всеукраинского экзитпола, проведенного по заказу ТСН.

Организаторы отмечают, что этот экзитпол проводился исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала «1+1».

На выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и неподконтрольных территорий) было опрошено около 20 тыс. Респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

В ходе первого тура президентских выборов на Украине 31 марта за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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