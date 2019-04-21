Экзитпол: Зеленский — 72,7%, Порошенко — 27,3%

Киев, , 20:25 — REGNUM Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимира Зеленского проголосовали 72,7%, за действующего главу государства Петра Порошенко — 27,3%.

Об этом свидетельствуют обнародованные в 20:00 данные всеукраинского экзитпола, проведенного по заказу ТСН.

Организаторы отмечают, что этот экзитпол проводился исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу канала «1+1».

На выходе из 600 избирательных участков на всей территории Украины (кроме специальных, заграничных участков и неподконтрольных территорий) было опрошено около 20 тыс. Респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Теоретическая погрешность выборки составляет не более 0,7%.

В ходе первого тура президентских выборов на Украине 31 марта за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.