Киев, , 10:51 — REGNUM

Данные о жене кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елене были удалены с сайта «Миротворец». 21 апреля сведения о Зеленской уже отсутствовали в базе ресурса.

Ряд украинских СМИ связал этот факт с лояльностью, которую якобы испытывает один из создателей сайта и депутат Рады Антон Геращенко к кандидату в президенты Украины Зеленскому.

Елена Зеленская в ответ на размещение данных о ней на сайте пояснила, что не помнит то сообщение, которое она репостила в Facebook в 2014 году и из-за которого она и была внесена в базу «Миртворца».

Ранее ИА REGNUMсообщало о размещении данных жены кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на сайте «Миротворец» Супруга Зеленского была названа на сайте «информатором боевиков незаконных вооруженных формирований».

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