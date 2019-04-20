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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Общество

Женщина названа «информатором незаконных вооружённых формирований»

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 20 апреля 2019, 16:02 — REGNUM  Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Согласно данным ресурса, это произошло 20 апреля.

Запись о Елене Зеленской появилась в разделе «Чистилище». Зеленская обозначена в базе «Миротворца» как «информатор боевиков незаконных вооруженных формирований».

Из опубликованной на сайте информации следует, что Елена Зеленская якобы сделала репост сообщения о денежном вознаграждении в российских рублях за информацию о перемещении украинских военнослужащих.

Здесь же опубликованы скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его супругой.

Напомним, что сайт «Миротворец» представляет собой базу данных, в которую вносятся люди, обвиняемые по разным причинам в «измене родине». Так, здесь публикуются личные данные деятелей культуры, посещавших Крым или «подозреваемых в сочувствии» ДНР или ЛНР. Ресурс не имеет официального статуса, но очень часто людей, значащихся в списках на этом сайте, украинские пограничники не пускают в страну.

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