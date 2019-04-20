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В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов

Политика

«Не фейк»

В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии его с выборов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 20 апреля 2019, 23:11 — REGNUM  Информация о том, что украинский адвокат Андрей Хилько подал иск о снятии с выборов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, не является «фейком». Об этом сообщил представитель избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков на странице в соцсети Facebook.

«Не фейк (информация об иске против Владимира Зеленского), но бред», — отметил Разумков.

Напомним, 20 апреля адвокат Андрей Хилько написал на странице в соцсети Facebook, что в Шестой апелляционный суд Киева подан иск против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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