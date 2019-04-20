Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Киев, , 19:59 — REGNUM Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько. Об этом сам адвокат написал на странице в соцсети Facebook.

«Суд (Шестой апелляционный суд Киева) открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя, — написал Хилько. — Исковое требование — аннулирование регистрации кандидатом (Владимира Зеленского)».

По его словам, уже 20 апреля в 21:00 по местному времени (совпадает с московским) в Киеве пройдет заседание суда по данному иску.

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Как сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов на Украине, в который ранее прошли политик Владимир Зеленский и действующий глава страны Пётр Порошенко, пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский опережал Порошенко почти вдвое.

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