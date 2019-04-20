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В Париже снова протестуют «желтые жилеты»

Политика

Несмотря на многочисленные протесты, французские власти сдаваться не собираются

В Париже снова протестуют «желтые жилеты»
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты

Париж, 20 апреля 2019, 14:37 — REGNUM  В Париже сегодня, 20 апреля, проходит очередная акция протеста движения «жёлтых жилетов».

Протестующие собирались возле здания министерства экономики и финансов Франции. Затем колонны «жёлтых жилетов» начали движение к площади Республики, где должен пройти митинг.

Стоит отметить, что акция была согласована с властями, однако, при движении протестующих в направлении улицы Берси им дорогу перегородили несколько фургонов полиции, из которых на дорогу выбежали сотрудники правопорядка в касках и с пластиковыми щитами.

Протестующие встретили появление полиции криками. Вскоре в правоохранителей полетели пластиковые бутылки. Затем прогремели взрывы шумовых гранат.

В итоге полиция, перекрыв пусть колоннам «жёлтых жилетов», вынудила их двинуться в сторону набережной, где протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение автомобилей.

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Протесты во Франции
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