В Париже снова протестуют «желтые жилеты»

Париж, , 14:37 — REGNUM В Париже сегодня, 20 апреля, проходит очередная акция протеста движения «жёлтых жилетов».

Протестующие собирались возле здания министерства экономики и финансов Франции. Затем колонны «жёлтых жилетов» начали движение к площади Республики, где должен пройти митинг.

Стоит отметить, что акция была согласована с властями, однако, при движении протестующих в направлении улицы Берси им дорогу перегородили несколько фургонов полиции, из которых на дорогу выбежали сотрудники правопорядка в касках и с пластиковыми щитами.

Протестующие встретили появление полиции криками. Вскоре в правоохранителей полетели пластиковые бутылки. Затем прогремели взрывы шумовых гранат.

В итоге полиция, перекрыв пусть колоннам «жёлтых жилетов», вынудила их двинуться в сторону набережной, где протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение автомобилей.