В Северной Македонии завершилась предвыборная кампания

Скопье, , 10:48 — REGNUM 19 апреля завершилась предвыборная агитация в Северной Македонии.

Предвыборная кампания официально стартовала 1 апреля. За пост президента балканской республики боролись три кандидата — кандидат от правящей коалиции, национальный координатор Северной Македонии по вступлению в НАТО Стево Пендаровски, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) профессор права Гордана Сильяновска-Давкова, выступающая за возвращение стране прежнего названия, и представитель албанской оппозиции Блерим Река. Все трое кандидатов беспартийные.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», расходы кандидатов на ведение кампании различались в разы — более 500 тысяч евро у кандидата от власти Пендаровски, чуть более 200 тысяч евро у кандидата от оппозиции Горданы Сильяновски-Давковой и лишь немногим более 50 тысяч у кандидата от албанской оппозиции Реки.

Напомним, первый тур выборов пройдет 21 апреля. В нем имеют право принять 1,8 миллиона граждан. Для победы кандидату необходимо получить большинство голосов зарегистрированных избирателей, то есть не менее 900 000 голосов. При необходимости 5 мая будет проведен второй, итоговый тур выборов.