Вашингтон, , 23:32 — REGNUM

Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты пришли на Украину надолго и никуда уходить не собираются. Об этом Волкер написал сегодня, 19 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Позолоти Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В преддверии выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, границы и территории которой, включая Крым, полностью восстановлены», — пишет Волкер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно при решающей роли США на Украине бандеровцы и их приспешники в начале 2014 года свергли законную власть и развязали войну в Донбассе.

США постоянно и совершенно не стесняясь вмешиваются во внутренние дела Украины и фактически превратили эту страну в свой протекторат.