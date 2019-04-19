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Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим

Политика

Спикер Рады заявил, что кандидат в президенты на дебатах озвучивал «российские фейки»

Парубий: Не дай Бог, чтобы Зеленский стал главнокомандующим
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Парубий

Киев, 19 апреля 2019, 22:18 — REGNUM  Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в ходе дебатов кандидатов в президенты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве со стороны Владимира Зеленского, «к сожалению», прозвучало очень много российских фейков.

Об этом он заявил в эфире «Общественного телевидения» поздним вечером 19 апреля.

Как и ранее президент Порошенко, Парубий обратил внимание на слова Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».

«Но больше всего, что меня лично возмутило, когда он говорил о пищевых пайках, послушайте, повстанцев ЛНР и ДНР… Это очень плохие симптомы… Не дай Бог, чтобы такой человек стал главнокомандующим нашей страны», — заявил спикер парламента.

Напомним, что ранее в ходе дебатов на стадионе Зеленский, подчеркнув, что зачитывает вопросы от населения Украины, полученные его штабом, спросил у Порошенко следующее:

«Почему ваши конфеты до сих пор можно свободно купить в магазинах Москвы, является ли это правдой — я не утверждаю — что конфеты «Рошен» есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР».

Сам Порошенко в ходе дебатов на стадионе на эту фразу не отреагировал.

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