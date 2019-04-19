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Порошенко «ужаснулся»: «У нас повстанцев нет, господин Зеленский»

Политика

Нынешний президент подчеркивает, что Украине обязательно нужен сильный верховный главнокомандующий

Порошенко «ужаснулся»: «У нас повстанцев нет, господин Зеленский»
Иллюстрация: U.S. Army Europe
ВСУ

Киев, 19 апреля 2019, 22:11 — REGNUM  Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко в жесткой форме раскритиковал слова Владимира Зеленского о «повстанцах ЛНР и ДНР».

Напомним, что ранее в ходе дебатов на стадионе Зеленский, подчеркнув, что зачитывает вопросы от населения Украины, полученные его штабом, спросил у Порошенко следующее:

«Почему ваши конфеты до сих пор можно свободно купить в магазинах Москвы, является ли это правдой — я не утверждаю — что конфеты «Рошен» есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР».

«Была ужасная часть, на которой я хотел бы остановиться отдельно: как президент, верховный главнокомандующий, как кандидат и гражданин… У нас повстанцев нет, господин Зеленский. У нас российская агрессия, враг — Путин, и нам нужен сильный верховный главнокомандующий, проукраинский президент, который способен защитить Украину», — подчеркнул в ответ Порошенко в ходе национальных дебатов в студии «Общественного телевидения» (Владимир Зеленский на этом мероприятии не присутствует).

Также действующий президент заявил, что во главе Украины нужен компетентный человек, «который не допускал бы подобных ошибок в определениях».

Однако стоит отметить, что в ходе дебатов на стадионе нынешний президент Украины на эту фразу никак не среагировал.

ИА REGNUM напоминает, что ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае избрания его главой государства не будет инициировать освобождение Донбасса военным путем.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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