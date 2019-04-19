Депутаты Петербурга стали жить лучше. Кроме самого богатого

Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM Почти все депутаты петербургского Законодательного собрания улучшили свое материальное положение в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные из их деклараций. Во владении народных избранников появились новые квадратные метры и моторы, доходы тоже увеличились — порой, многократно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Однако проще начать с исключений. Обеднели за прошлый год всего несколько петербургских парламентариев. Так, среди них есть единоросс Алексей Макаров. Его доход в 2017 году составлял почти 9,5 млн рублей, а в 2018 году — всего 4 млн рублей. При этом новой собственности в его декларации не значится, там лишь две квартиры и автомобиль Skoda.

Но самые драматичные события произошли в жизни члена фракции КПРФ Александра Рассудова. Сменив бизнес на депутатское кресло, Рассудов обеднел почти на 330 млн рублей, заработав за 2018 год лишь 513 млн рублей. Бесспорно, он остается самым богатым депутатом ЗакСа, но площадь его «плантаций» тоже сократилась.

У Рассудова было 22 земельных участка — более 41 га, а осталось всего шесть. Вместе они занимают примерно 9,3 га. Кроме того, Александр Рассудов владел 15 нежилыми помещениями, тремя местами для машин и 24 квартирами. Сегодня у него осталось только три доли в трех не самых больших квартирах, одно место на парковке и четыре нежилых помещения.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров немного увеличил свой доход по сравнению с 2017 годом до 4 млн рублей. Но с жильем у спикера ситуация несколько усугубилась, хоть «падать» ему было ниже, чем Рассудову. У председателя городского парламента и главного петербургского единоросса фактически нет ни одного квадратного метра в собственности. Он по-прежнему пользуется квартирой супруги площадью всего 50 кв. метров. Но раньше у него в пользовании хотя бы были три «дачных помещения». Теперь они из декларации пропали.

Дело в том, что эти дачи находились на трех очень престижных участках в поселке Солнечное на берегу Финского залива и по закону полагались льготникам, например, многодетным семьям. Вячеслав Макаров не скрывал, что арендовал три дома, чтобы потом приватизировать и привести в порядок. Но как только информация попала в СМИ, он отказался от них «через 15 секунд», так как домики скорее, по его выражению, напоминали «курятнички».

В итоге, председатель петербургского ЗакСа владеет только одним автомобилем — старенькой «Волгой». У его супруги, заработавшей 164 тыс. рублей в год, ситуация не столь плачевна: есть земельный участок в 800 кв. метров, квартиры, а также садовый дом в долевой собственности.

Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев («Единая Россия») за год обзавелся жилым домом в 300 кв. метров. Вероятно, на это он потратил львиную долю своего дохода, потому что заметно обеднел в денежном выражении. Если за 2017 год он заработал почти 11 млн рублей, то в 2018 году — лишь около 3,8 млн рублей. Новая усадьба Соловьева, вероятно, располагается на его земельном участке площадью 1,8 тыс. кв. метров. Впрочем, у супруги вице-спикера есть свой участок почти в 800 кв. метров, а также дом и доли в двух квартирах. У самого Сергея Соловьева доля в одной из них. Личным автотранспортом супруги не пользуются.

Второй заместитель Макарова, единоросс Анатолий Дроздов, свои показатели сохранил. Он заработал за прошлый год 2,8 млн рублей. Если смотреть на графу «собственность» в декларации Дроздова, то может показаться, что он живет на парковке — по крайней мере, единственное, что ему принадлежит, помимо автомобиля Nissan X-Trail, это машиноместо. Однако еще Дроздов пользуется квартирой в 90 кв. метров вместе с супругой. На жену Дроздова зарегистрированы 2 тыс. кв. метров земли, жилой дом, еще одна квартира и второе место на парковке. Что там стоит, неизвестно — машины у жены нет.

Интересные изменения произошли в жизни представителя ЛДПР, председателя бюджетно-финансового комитета Максима Яковлева. Вместо 3 млн рублей — своего показателя за 2017 год — он заработал почти 14,5 млн рублей. У него также появился жилой дом площадью 365 кв. метров, который, видимо, стоит на депутатском земельном участке в 2,3 тыс. кв. метра. Две квартиры — 130 и 53 кв. метра — у Яковлева остались, третью он продал, четвертой — двухсотметровыми апартаментами — он по-прежнему пользуется. Кроме того, на супругу депутата все еще записаны четыре земельных участка общей площадью около 4 тыс. кв. метров, два дома и гараж. Правда, она избавилась от своего Lexus, в то время как сам Максим Яковлев все еще ездит на своем Porsche. У депутата имеется также и мотовездеход.

Единоросс Юрий Авдеев свои доходы увеличил с 3,8 млн до 5,8 млн рублей по сравнению с 2017 годом и пересел с KIA Mohave на Ford Explorer. В остальном, его автопарк не претерпел изменений, Авдеев все еще является обладателем мотоцикла Harley Davidson и снегохода CFMoto Terralander.

Единоросс Андрей Анохин тоже получил почти на 1 млн больше в 2018 году, заработав 2,7 млн рублей. Кроме того, он приобрел машину Volvo XC90, чья стоимость стартует в районе 4 млн рублей. Возможно, он получил ее от супруги, на которую она ранее была записана, теперь у жены Анохина в собственности значится только Kia Soul. Кроме того, у чета Анохиных существенно приросла землей. Если в прошлый раз они декларировали участок площадью 1,2 тыс. кв. метров, то в последней декларации фигурирует уже территория площадью более 3 тыс. кв. метров. Там стоит и жилой дом в 152 кв. метров, записанный на супругу Анохина.

Представитель «ЕР» Михаил Барышников снова заработал около 2,4 млн рублей за год, но в его собственности появилась вторая квартира, которая ранее депутат просто пользовался. У супруги Барышникова есть третья квартира, у самого депутата — земельный участок в 800 кв. метров и автомобиль Mercedes Benz E250.

Купил вторую квартиру и его однопартиец Юрий Бочков. Депутат заработал 2,1 млн рублей, после покупки и не отказался от старых апартаментов, кроме того, все еще пользуется третьей квартирой. Перемещается Бочков по-прежнему на микроавтобусе Volkswagen Transporter и резиновой лодке.

Семья депутата Александра Ваймера приросла за год еще одним автомобилем. Теперь у супругов их пять, не считая двух прицепов. У самого парламентария значится только ГАЗ 69А, зато жена — знатная автолюбительница, владелица марок Lexus, Skoda, BMW, Renault, а теперь еще и Toyota. При этом за год депутат Ваймер заработал 2,5 млн рублей, а супруга — 1,8 млн рублей.

Единоросс Андрей Васильев не докупил машин, зато за год стал землевладельцем. Заработав 2,6 млн рублей, Васильев стал обладателем двух участков общей площадью почти 2,5 тыс. кв. метров. У него также задекларирован дом почти в 200 кв. метров, у жены есть две квартиры.

Новый земельный участок появился и у жены депутата-единоросса Игоря Высоцкого. Ранее она частично владела землей общей площадью около 3200 кв. метров. Теперь, с доходом в 1,3 млн рублей в год, супруга депутата прибавила к своим территориям участок почти в 1,5 тыс. кв. метров. У жены Высоцкого также есть апартаменты в Чехии и доли в трех жилых домах в России. На самого депутата записаны доли в двух земельных участках и двух домах, а также Mercedes Benz. За год он заработал более 2,8 млн рублей.

Депутат и спортсменка Любовь Егорова от «Единой России» решила поменять машину и перешла с Volvo XC-60 на BMW Х4. Возможно, это было оправданным решением: Егорова по-прежнему является одной из самых крупных землевладелиц петербургского ЗакСа, ей принадлежат территории общей площадью более 11,5 га, и по ним надо на чем-то перемещаться. Еще у нее есть две квартиры и доля в нежилом помещении. За год Любовь Егорова получила почти 7,5 млн рублей, что на 2,2 млн рублей больше ее прошлогоднего результата.

Ее однопартиец Павел Зеленков за прошлый год стал обладателем сразу трех небольших квартир, четвертая остается у него в пользовании. Зеленков за год заработал 2,3 млн рублей. Еще у единоросса есть земля общей площадью 3,3 тыс. кв. метров и жилой дом.

Еще чуть-чуть, и по количеству квартир Зеленков сравняется с коммунисткой Ириной Ивановой: у нее их по-прежнему четыре, а также жилой дом и земельные участки общей площадью примерно 1,8 тыс. кв. метров. Депутат заработала за 2018 год 2,4 млн рублей.

Единоросс Роман Коваль за прошлый год не только купил вторую квартиру площадью более 80 кв. метров. Он женился, и теперь у семьи из трех человек есть четыре квартиры на всех. В 2018 году Коваль заработал 2,1 млн рублей.

Как управлять таким количеством недвижимости, он мог бы поинтересоваться у своего однопартийца Александра Кущака. Тот задекларировал около 3 млн рублей дохода, а также четыре земельных участка совокупной площадью 5,3 тыс. кв. метров, пять жилых домов и две квартиры. Два дома, квартира и один участок расположены в солнечном Крыму.

Серьезно свое материальное положение поправил самый пожилой депутат ЗакСа, единоросс Борис Ивченко. Свой доход он увеличил вдвое, доведя до 4,9 млн рублей. Кроме того, член наблюдательного совета по вопросам похоронного дела поменял машину с кроссовера Opel на KIA QLE Sportage, которая, если верить дилерам, обеспечивает своему владельцу «спортивную харизму и стиль». Еще у Ивченко есть земельный участок в 600 кв. метров и дом.

Конечно, никакая спортивная харизма не поможет Борису Ивченко догнать автолюбителя Олега Капитанова, руководителя фракции ЛДПР. У него в гараже стоят сразу четыре легковые машины, включая Lamborghini, Porsche, Cadillac и Chevrolet, а также грузовик ГАЗ, два прицепа и скутер Yamaha. У Капитанова три участка земли совокупной площадью 6,7 тыс. кв. метров, на его жену записан еще один. У депутата также есть три жилых дома, четыре квартиры и гараж.

В ряды автовладельцев вступила единоросс Елена Киселева. Она приобрела BMW 330i xDrive, рекомендуемая цена которого — около 3 млн рублей. На доход Киселевой это не повлияло, она заработала примерно 2,5 млн рублей за прошлый год и по-прежнему владеет землей в 1,2 тыс. кв. метров, жилым домом и двумя квартирами.

Новую машину приобрела и единоросс Галина Назарова. Теперь в дополнение к Nissan Qasqai у нее есть и KIA Sorento. Кроме того, ее доход вырос почти втрое, с 2,2 млн до 5,8 млн рублей. У Назаровой появилась и новая квартира площадью 51 кв. метр, взамен старой поменьше, кроме того, он пользуется еще одной квартирой и владеет землей в 700 кв. метров.

Увеличил доход на 2 млн рублей и депутат от «Единой России» Сергей Никешин. В 2018 году он заработал более 11,1 млн рублей. При этом недвижимости, кроме трех гаражей, у него так и не появилось. Он пользуется землей в 14 га, огромными апартаментами почти в 350 кв. метров и жилым домом, передвигается депутат на Mercedes Benz. Почти вся эта собственность записана на жену Никешина. К тому же, у нее есть еще один участок в 1,5 тыс. кв. метров, небольшая квартира и свой Mercedes. Зарабатывает супруга единоросса 500 тыс. рублей в год.

Единоросс Владимир Носов тоже немного поднял свои показатели, заработав 3,7 млн рублей за год, что примерно на 1 млн больше, чем в 2017 году. Он также сменил машину и теперь ездит на Mazda CX-5. На двоих с супругой у него две квартиры.

Депутат Вера Сергеева из «Единой России» тоже смогла увеличить свой доход с 2,6 млн до 6,4 млн рублей за прошлый год. При этом она еще и купила квартиру в 110 кв. метров. В декларации утверждается, что на это она пустила «доход, полученный за предыдущий период», средства по договору переуступки, кроме того, парламентарию пришлось влезть в кредит.

Более удачно в финансовом плане завершил 2018 год и единоросс Александр Ходосок. Он заработал почти 5.5 млн рублей, что двукратно превышает его доходы за предыдущий период. У Ходоска новый Volkswagen Touareg вместо старого автомобиля Toyota, а также земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. метров, жилой дом и квартира.

Представитель «Единой России» Константин Чебыкин тоже повысил доход с 2 млн почти до 6,6 млн рублей за год. Кроме того, он немного улучшил свои жилищные условия. Ранее помимо земельного участка в 0,1 га у Чебыкина была квартира площадью 50 кв. метров. Теперь она пропала, зато появилась новая чуть побольше — 80 кв. метров.

А вот в декларации у руководителя фракции «ЕР» Александра Тетердинко почти ничего не изменилось. В 2018 году он заработал примерно 2,4 млн рублей, у него также имеются две квартиры — по 100 и 60 кв. метров.

Зато руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова стала землевладелицей. В этот раз она задекларировала новый участок площадью более 1 тыс. кв. метров. У коммунистки есть две квартиры и автомобиль Honda, за год она заработала 2,4 млн рублей.

Член фракции «Яблоко» Михаил Амосов за год получил чуть более 3,2 млн рублей, у него по-прежнему есть доля в 120-метровых апартаментах и автомобиль Mitsubishi Outlander. Однако у его супруги в дополнение к двум участкам почти в 2 тыс. кв. метров появился жилой дом площадью 347 кв. метров.

«Яблочник» Борис Вишневский получил за 2018 год около 2,5 млн рублей дохода, у него есть доля в квартире площадью более 80 кв. метров, еще одной квартирой вдвое меньше он пользуется. Депутат традиционно задекларировал две машины, хотя утверждает, что часто пользуется общественным транспортом.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева указала доход в 3,2 млн рублей. Она по-прежнему владеет двумя квартирами общей площадью около 300 кв. метров, а также нежилым помещением. Машины у парламентария нет. Зато у мужа Дмитриевой все еще имеется дом в Греции площадью около 100 кв. метров.

«Эсер» Александр Егоров не может похвастаться заграничной недвижимостью, зато за 2018 год сумел построить-таки гараж на земельном участке площадью 18 кв. метров, где, видимо, стоит его Chevrolet Niva. Это единственная существенная перемена в фискальной жизни Егорова. За год он заработал 2,2 млн рублей.

Руководитель фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев даже на такие перемены не пошел. Его доход сравним с показателем 2017 года — 2,6 млн рублей, у него есть 100-метровые апартаменты и доля в другой аналогичной квартире. Его сын пользуется жильем в 80 кв. метров. Больше Ковалев особо ничего не нажил.

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