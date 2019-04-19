«Роснефть»: Деятельность агентства Reuters в России надо запретить

Москва, , 17:47 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роснефть» назвала откровенной ложью публикацию международного агентства Reuters о том, что компания якобы помогает властям Венесуэлы обходить санкции со стороны США, а также потребовала запретить деятельность данного агентства на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 19 апреля, пресс-служба «Роснефти».

В компании заявили, что публикация агентства Reuters о том, что «Роснефть» якобы помогает Венесуэле продавать её нефть в обход американских санкций, не соответствует действительности.

«Публикация Reuters «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию» является откровенной ложью, цель которой — провокация против «Роснефти», — сказано в сообщении компании.

Также в «Роснефти» отметили, что агентство Reuters систематически создает и распространяет целенаправленную дезинформацию и легализует слухи в интересах определенных заказчиков. Reuters специально выдумывает информационные поводы, чтобы нанести ущерб экономике России и российским компаниям.

«По сути, эти действия являются информационными диверсиями. Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации», — сказано в заявлении «Роснефти»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Майк Помпео 12 марта заявил, что «Роснефть» якобы продолжает покупку венесуэльской нефти у государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы — PDSVA в обход американских санкций. В «Роснефти» назвали эти обвинения абсолютно беспочвенными.

При этом в Вашингтоне не скрывают, что могут ввести санкции против «Роснефти» именно на основании этих ложных обвинений.

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