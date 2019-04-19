Группа из шести боевых кораблей НАТО зашла в польский порт Гдыня

Варшава, , 17:19 — REGNUM Шесть боевых кораблей из состава флотов стран — членов НАТО вошли в балтийский польский морской порт Гдыня, сообщает 19 апреля Польское телевидение.

По утверждению телеканала, корабли входят в состав постоянной группы военно-морских сил НАТО SNMG1, и их визит носит рабочий характер.

Кроме польского ракетного фрегата «Генерал Пулавский», в Гдыню зашли корабли ВМС США, Германии, Британии, Испании и Турции.

Все они планируют оставаться в Гдыне до окончания пасхальных праздников и покинут порт 30 апреля.

Напомним, постоянная группа кораблей НАТО SNMG1 учреждена в январе 1968 года. Это одна из двух постоянных групп Североатлантического альянса, и в неё включены фрегаты и эсминцы США, Канады, Великобритании, Германии и Голландии. На временной основе в группу включаются также корабли военных флотов Бельгии, Дании, Португалии, Польши и Испании.

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