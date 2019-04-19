Глава Крыма: Борьба с бедностью и стабилизация цен — наши главные задачи

Ялта, Крым, , 16:27 — REGNUM Борьба с бедностью, рост доходов крымчан, стабилизация цен на продовольствие и лекарственные препараты на полуострове — первостепенные задачи властей республики. Об этом 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это то, что волнует всех граждан РФ, и крымчан в частности. Вот на этих задачах необходимо сосредоточиться», — отметил Аксёнов.

По его словам, за последние пять лет Крым прошёл путь проб и ошибок, однако даже вопреки санкциям и трудностями переходного периода он продолжил устойчиво развиваться и демонстрировать хорошие показатели.

«Я, конечно, понимаю, что если касаться внутренней жизни, внутренней экономики субъектов РФ, многие граждане могут сказать, и это справедливо, что возвращение Крыма на историческую родину не отразилось на их доходах. Мы это понимаем, наверное, и не могло отразиться. Такая небольшая территория, как Крым, не могла сходу повлиять на все процессы в нашей стране. Но чувство уверенности, понимание, что сила в правде, и есть наше главное достижение», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил в Ялте, что Крым не сможет реализовать свой туристический потенциал без нормального благоустройства и чистых городов.