Премьер-министр Пакистана «перетасовал» кабинет

Исламабад, , 14:24 — REGNUM 18 апреля в Пакистане сменились сразу несколько глав федеральных министерств в рамках новой масштабной «перетасовки» кабинета. Предполагается, что этот шаг связан с недовольством населения экономической политикой и внутренней безопасностью.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, главная перемена произошла в статусе министра внутренних дел. Сам премьер-министр отказался от этой должности, которую до этого занимал, а также переместил де-факто министра внутренних дел Шехрияра Африди на пост министра по делам пограничных регионов. На специально усиленный пост федерального министра внутренних дел назначен отставной бригадный генерал Иджаз Ахмед Хан. Эксцентричный министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри тоже был перемещен: теперь он возглавляет министерство науки и технологий. Имран Хан, премьер-министр, также сместил непопулярного министра нефти Гулама Сарвара Хана, переместив его на пост министра авиации. Согласно источникам, Сарвар Хан угрожал выйти из правящей партии, если его не оставят в правительстве.

«Перетасовка» кабинета министров началась с утра 18 апреля, когда было объявлено о желании одного из наиболее влиятельных членов правительства, министра финансов Асада Умара оставить свой пост. Влиятельный министр нового назначения не получил .